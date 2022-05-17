https://sputnik-georgia.ru/20220517/kasalas-li-vstrecha-garibashvili-s-iliey-ii-saakashvili-zayavlenie-patriarkhii-266689772.html

Касалась ли встреча Гарибашвили с Илией II Саакашвили? Заявление Патриархии

Касалась ли встреча Гарибашвили с Илией II Саакашвили? Заявление Патриархии

В Патриархии отреагировали на информацию, что якобы вопрос госпитализации Саакашвили был решен непосредственно с Патриархом 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T10:40+0400

2022-05-17T10:40+0400

2022-05-17T10:42+0400

ираклий гарибашвили

грузия

новости

католикос-патриарх всея грузии илия ii

патриархия грузии

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1a/251571551_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_b0c4cf12a1977f3744c2a2fff6d95bad.jpg

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Встреча Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II и премьер-министра Ираклия Гарибашвили не касалась вопроса госпитализации бывшего президента Михаила Саакашвили, говорится в заявлении Патриархии страны.Так Патриархия Грузии откликнулась на комментарий митрополита Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоза Пачуашвили в связи с тем, что якобы вопрос госпитализации Саакашвили был решен на встрече Святейшего и главы правительства.На прошлой неделе осужденного экс-президента Грузии этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тбилисский медицинский центр "Вивамеди", который обслуживает пенитенциарную систему, для проведения обследования и, в случае необходимости, лечения.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили в один голос заявляли, что его не лечат должным образом в пенитенциарном учреждении и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за границей.В свою очередь, министерство юстиции не раз заявляло, что Саакашвили сам усложняет свое положение, так как отказывается от части назначенных ему лекарств.По словам врачей группы экспертов при Народном защитнике, в настоящее время у Саакашвили катаболическое состояние. На фоне белкового голодания у экс-президента сокращена мышечная масса, появилась слабость. Причиной, по словам врачей, может быть резистентное посттравматическое расстройство – депрессия и анорексия.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ираклий гарибашвили, грузия, новости, католикос-патриарх всея грузии илия ii, патриархия грузии, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили