https://sputnik-georgia.ru/20220517/kontsert-simfonicheskoy-muzyki-proydet-v-opernom-teatre-v-tbilisi-266692002.html
Концерт симфонической музыки пройдет в оперном театре в Тбилиси
Концерт симфонической музыки пройдет в оперном театре в Тбилиси
На вечере зрителей просят учесть классический дресс-код и присутствовать в масках 17.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-17T12:20+0400
2022-05-17T12:20+0400
2022-05-17T12:20+0400
тбилисский театр оперы и балета
культура
грузия
новости
людвиг ван бетховен
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Концерт симфонической музыки состоится в зале тбилисского Государственного театра оперы и балета имени Закария Палиашвили 29 мая, говорится на сайте театра.В программе вечера Симфония №7 Людвига ван Бетховена, а также Симфония №9 "Из нового света" Антонина Дворжака.Выступит на концерте оркестр Государственного театра оперы и балета имени Палиашвили, а в качестве дирижера предстанет итальянский дирижер Джакомо Сагрипанти.В театре просят учесть классический дресс-код. Также зрители не будут допускаться без медицинских масок.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилисский театр оперы и балета , культура, грузия, новости, людвиг ван бетховен
Концерт симфонической музыки пройдет в оперном театре в Тбилиси
На вечере зрителей просят учесть классический дресс-код и присутствовать в масках
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik.
Концерт симфонической музыки состоится в зале тбилисского Государственного театра оперы и балета имени Закария Палиашвили 29 мая, говорится на сайте
театра.
В программе вечера Симфония №7 Людвига ван Бетховена, а также Симфония №9 "Из нового света" Антонина Дворжака.
Выступит на концерте оркестр Государственного театра оперы и балета имени Палиашвили, а в качестве дирижера предстанет итальянский дирижер Джакомо Сагрипанти.
В театре просят учесть классический дресс-код. Также зрители не будут допускаться без медицинских масок.