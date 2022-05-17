https://sputnik-georgia.ru/20220517/kontsert-simfonicheskoy-muzyki-proydet-v-opernom-teatre-v-tbilisi-266692002.html

Концерт симфонической музыки пройдет в оперном театре в Тбилиси

Концерт симфонической музыки пройдет в оперном театре в Тбилиси

На вечере зрителей просят учесть классический дресс-код и присутствовать в масках 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T12:20+0400

2022-05-17T12:20+0400

2022-05-17T12:20+0400

тбилисский театр оперы и балета

культура

грузия

новости

людвиг ван бетховен

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Концерт симфонической музыки состоится в зале тбилисского Государственного театра оперы и балета имени Закария Палиашвили 29 мая, говорится на сайте театра.В программе вечера Симфония №7 Людвига ван Бетховена, а также Симфония №9 "Из нового света" Антонина Дворжака.Выступит на концерте оркестр Государственного театра оперы и балета имени Палиашвили, а в качестве дирижера предстанет итальянский дирижер Джакомо Сагрипанти.В театре просят учесть классический дресс-код. Также зрители не будут допускаться без медицинских масок.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тбилисский театр оперы и балета , культура, грузия, новости, людвиг ван бетховен