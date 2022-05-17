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Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю
Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю
"Антилидером" ковид-заражения в стране по-прежнему остается Тбилиси, за столицей следуют регионы Имерети и Квемо Картли 17.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-17T15:45+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Грузинские медики из 602 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 307 фактов заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 97 625 тестов на коронавирус, 97 625 – на антиген, 11 403 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 656 568 случаев инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 697 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 639 069 пациентов.За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончался один пациент. С начала пандемии – 16 822.На данный момент в стране 651 активный случай. Показатель положительности тестирования за семь дней 0,62%. В стране больше циркулирует штамм омикрона B.A.2.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, имерети, гурия, самегрело
Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю
"Антилидером" ковид-заражения в стране по-прежнему остается Тбилиси, за столицей следуют регионы Имерети и Квемо Картли
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Грузинские медики из 602 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 307 фактов заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 33
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3.
В стране за последние сутки сделано 97 625 тестов на коронавирус, 97 625 – на антиген, 11 403 – ПЦР-теста.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 656 568 случаев инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 697 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 639 069 пациентов.
За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончался один пациент. С начала пандемии – 16 822.
На данный момент в стране 651 активный случай. Показатель положительности тестирования за семь дней 0,62%. В стране больше циркулирует штамм омикрона B.A.2.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.