https://sputnik-georgia.ru/20220517/koronavirus-v-gruzii-glavnoe-o-covid-19-za-nedelyu-266700836.html

Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю

Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю

"Антилидером" ковид-заражения в стране по-прежнему остается Тбилиси, за столицей следуют регионы Имерети и Квемо Картли 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T15:45+0400

2022-05-17T15:45+0400

2022-05-17T15:45+0400

шестая волна

коронавирус covid-19

грузия

общество

новости

имерети

гурия

самегрело

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264701643_0:158:3360:2048_1920x0_80_0_0_4bb24d17aae9124cd30eba3dca7b5975.jpg

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Грузинские медики из 602 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 307 фактов заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 97 625 тестов на коронавирус, 97 625 – на антиген, 11 403 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 656 568 случаев инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 697 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 639 069 пациентов.За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончался один пациент. С начала пандемии – 16 822.На данный момент в стране 651 активный случай. Показатель положительности тестирования за семь дней 0,62%. В стране больше циркулирует штамм омикрона B.A.2.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

имерети

гурия

самегрело

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, имерети, гурия, самегрело