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На западе Грузии мужчина ранил бывшую жену
На западе Грузии мужчина ранил бывшую жену
Женщина возвращалась из детского сада, когда на пути домой ее поджидал бывший муж 17.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-17T13:43+0400
2022-05-17T13:43+0400
2022-05-17T13:59+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Житель Хелвачаурского района Аджарии (в 8 км от Батуми) ранил холодным оружием свою бывшую жену, сообщает телеканал "TV 25".Свидетелями происшествия стали сотрудники патрульно-постовой службы, виновник был незамедлительно задержан. На месте происшествия работают эксперты-криминалисты.Состояние 35-летней женщины удовлетворительное. Она находится в клинике BMS.Инцидент расследуется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении члена семьи".
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
На западе Грузии мужчина ранил бывшую жену
13:43 17.05.2022 (обновлено: 13:59 17.05.2022)
Женщина возвращалась из детского сада, когда на пути домой ее поджидал бывший муж
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Житель Хелвачаурского района Аджарии (в 8 км от Батуми) ранил холодным оружием свою бывшую жену, сообщает телеканал "TV 25".
По информации СМИ, инцидент произошел в 11 часов утра, после того, как женщина отвела ребенка в детский сад. На обратном пути ее уже поджидал бывший муж. Мужчина нанес женщине ранение в районе предплечья.
Свидетелями происшествия стали сотрудники патрульно-постовой службы, виновник был незамедлительно задержан. На месте происшествия работают эксперты-криминалисты.
Состояние 35-летней женщины удовлетворительное. Она находится в клинике BMS.
Инцидент расследуется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении члена семьи".