https://sputnik-georgia.ru/20220517/muzhchina-v-tsentralnoy-gruzii-ranil-byvshuyu-zhenu-266696706.html

На западе Грузии мужчина ранил бывшую жену

На западе Грузии мужчина ранил бывшую жену

Женщина возвращалась из детского сада, когда на пути домой ее поджидал бывший муж 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T13:43+0400

2022-05-17T13:43+0400

2022-05-17T13:59+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Житель Хелвачаурского района Аджарии (в 8 км от Батуми) ранил холодным оружием свою бывшую жену, сообщает телеканал "TV 25".Свидетелями происшествия стали сотрудники патрульно-постовой службы, виновник был незамедлительно задержан. На месте происшествия работают эксперты-криминалисты.Состояние 35-летней женщины удовлетворительное. Она находится в клинике BMS.Инцидент расследуется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении члена семьи".

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, преступность в грузии