https://sputnik-georgia.ru/20220517/ne-nado-pugat-narod---glavnyy-epidemiolog-gruzii-o-novom-gepatite-sredi-detey-266708261.html

"Не надо пугать народ" - главный эпидемиолог Грузии о новом гепатите среди детей

"Не надо пугать народ" - главный эпидемиолог Грузии о новом гепатите среди детей

Новое заболевание уже порядком напугало врачей и специалистов со всего мира. Страхи добрались и до Грузии 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T19:49+0400

2022-05-17T19:49+0400

2022-05-17T19:49+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Нетипичный гепатит, вспыхнувший среди детей в разных странах мира, требует внимания, но в панику впадать не стоит. Так глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе прокомментировал появление нового вируса, повреждающего печень.В октябре 2021 года в США, Великобритании и Испании был зарегистрирован ряд случаев заболевания детей с тяжелым гепатитом неизвестного происхождения. Были случаи тяжелого течения заболевания, когда детям понадобилась пересадка печени, несколько пациентов скончались. В Грузии данный вирус пока не выявлен.По его словам, клиники страны получили рекомендационные письма и ведут наблюдение. В случае обнаружения подозрительных фактов материалы из клиник будут доставлены в Национальный центр по контролю заболеваний для дальнейшей диагностики."Как говорят, его вызывает аденовирус. Это не гепатит А, не гепатит В, не "дельта" и др. Это вирус другого генеза, также есть случай, когда он развился тяжело. Мы ведем наблюдение над гепатитами такого типа", - отметил Гамкрелидзе.Гепатит неизвестного происхождения выявили 1 октября 2021 года - выявлено всего 450 случаев. В основном, вирус встречается среди детей в возрасте до пяти лет, однако зафиксированы случаи и среди подростков до 16 лет.На сегодняшний неизвестно, что именно стало причиной вспышки нового вида гепатита. Однако существует несколько версий. По одной из них, новый гепатит вызван мутированным аденовирусом, который не считался до этого опасным для печени, однако после мутации начал этот орган повреждать.Также есть такая версия, что определенную роль сыграл коронавирус и заболевание развилось в результате перенесенной инфекции, которая изменила иммунный ответ организма, и на этом фоне аденовирус повредил печень. Специалисты продолжают исследовать данные случаи и вести наблюдение.Группа специалистов из Великобритании назвала в качестве возможных факторов повышенную восприимчивость детей раннего возраста к аденовирусной инфекции вследствие низкого уровня циркуляции аденовирусов во время пандемии COVID-19, либо потенциальное появление нового аденовируса, либо сочетание инфекций аденовируса и вируса SARS-CoV-2. Эти гипотезы нуждаются в дальнейшем изучении.Отсутствие аппетита, желтизна глаз, сильная слабость, чувство тошноты, помутнение сознания и другие симптомы выявлены у пациентов с новым острым гепатитом. Исследования показали, что заболевание начинается с обычных симптомов, характерных простуде.Острый гепатит – это острое воспаление печени. Он может быть вызван как инфекцией, так и не связанными с инфекцией факторами. Существуют три основных вида острого вирусного гепатита: гепатит A, B и C. Вирусные гепатиты D и E встречаются реже, особенно в странах с высоким уровнем дохода.

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грузия, новости, общество, национальный центр по контролю заболеваний, амиран гамкрелидзе, дети, здоровье, здравоохранение в грузии