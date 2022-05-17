https://sputnik-georgia.ru/20220517/oppozitsionnyy-deputat-ne-vidit-smysla-otkazyvatsya-ot-mandatov-parlamenta-gruzii-266706219.html

Оппозиционный депутат не видит смысла отказываться от мандатов парламента Грузии

Оппозиционный депутат не видит смысла отказываться от мандатов парламента Грузии

Гипотетический уход оппозиции из парламента повлияет лишь на возможность вносить конституционные поправки 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T18:02+0400

2022-05-17T18:02+0400

2022-05-17T18:02+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе считает, что в нынешних политических условиях нельзя отказываться от депутатских мандатов.Часть грузинской оппозиции заявила о намерении отказаться от депутатских мандатов после ареста основателя главного оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия на основании обвинительного приговора суда первой инстанции.На данный момент у правящей партии "Грузинская мечта" 93 мандата из 150. Уход оппозиции повлияет лишь на возможность вносить конституционные поправки, в остальном парламент продолжит работу в обычном режиме, даже если все оппозиционеры откажутся от мандатов.Между тем, внесение изменений в Конституцию Грузии в части избрания снижения проходного барьера на очередных парламентских выборах является одним из главных требований оппозиции, в особенности - малочисленных партий.По действующей версии Конституции, в парламент в 2024 году попадут партии, набравшие минимум 5% голосов избирателей. Оппозиция требует снижения этого барьера до 2%.

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политика, новости, грузия, грузинская мечта, ника гварамия