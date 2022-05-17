Пандемия коронавируса завершилась? Чхаизе об эпидситуации в Грузии
16:06 17.05.2022 (обновлено: 18:27 17.05.2022)
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - масочный режим, прохожие в масках
© photo: Sputnik / Stringer
В Грузии не вакцинированы и не переболели коронавирусом, по неподтвержденным данным, от 500 тысяч до 1 миллиона человек
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Пандемия COVID-19 не завершилась, более того, появились новые штаммы, которые могут вызвать очередную волну распространения инфекции, заявил глава Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
По словам медика, увеличение случаев заболевания коронавирусом наблюдается во многих странах мира. В целом, в 60-70 странах все еще активно борются с пандемией коронавируса, и, соответственно, говорить о ее завершении рано.
"То, что в Грузии положение, правда, резко улучшилось – это факт. Все показатели, которыми оценивается течение пандемии, в стране резко снижены и, что самое главное, стабильны", - сказал Чхаидзе на пресс-конференции в медиацентре "Мтавари".
Как отметил врач, 16 мая в Грузии было зафиксировано всего 54 случая коронавируса и один человек скончался.
"Однако, исходя из того, что в мире ситуация неодинаковая и во многих странах показатель инфицирования высокий, говорить о завершении пандемии в конкретной стране рано", - подчеркнул Чхаидзе.
Он добавил, что все зависит от глобальной оценки и ВОЗ несет ответственность как за объявление о начале пандемии, так и о ее завершении.
"В стране у нас очень много людей, которые не перенесли коронавирус и не вакцинированы. Назвать точную цифру сложно, но их количество может быть от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Когда в стране показатель вакцинации низкий, рано говорить о том, что мы сумеем завершить пандемию", - отметил Чхаидзе.
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili Иване Чхаидзе - Руководитель национальной технической группы советников по иммунизации
Иване Чхаидзе - Руководитель национальной технической группы советников по иммунизации
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
По его словам, в 2021 году, когда в стране начался процесс вакцинации, целью было привить 60% населения, однако на сегодняшний день привито только 44% взрослого населения страны.
Именно поэтому важно до лета вакцинировать 70% населения, что, судя по нынешнему темпу вакцинации, не удастся осуществить, считает Чхаидзе.
Что касается новых штаммов и мутаций, то, по словам Чхаидзе, ВОЗ называет пять групп, куда входят дельта-штамм и несколько подтипов омикрона. По словам Чхаидзе, дельта все еще фиксируется в нескольких странах, а омикрон со своими подгруппами является довольно опасным в плане появления новой волны коронавируса.
Как утверждает Чхаидзе, сегодня Всемирная организация здравоохранения рассматривает три варианта новых мутаций коронавируса, которые могут изменить эпидположение в странах.
"Да, появились новые мутации. Это не совершенно новые, оригинальные мутации, но эти подтипы омикрона резко отличаются своей заразностью, и, соответственно, есть риск, что эти варианты появятся и в Грузии", - отметил Чхаидзе.
По данным на 16 мая, в Грузии всего сделано 2 888 762 прививки. Полностью вакцинированы 1 265 920 человек, бустер-дозу сделали 251 369 граждан. По последним данным, население Грузии - около 3,7 миллиона человек.
В январе - начале февраля Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования.
С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. За последнюю неделю в стране выявили 602 случая инфицирования коронавирусом.