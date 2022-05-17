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Расширение НАТО стало причиной событий на Украине – Иран
Расширение НАТО стало причиной событий на Украине – Иран
В Иране назвали "корень всего того", что происходит сегодня на Украине 17.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-17T10:58+0400
2022-05-17T10:58+0400
2022-05-17T10:58+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Расширение блока НАТО и игнорирование Западного мира соображений безопасности РФ стали причинами нынешних событий вокруг Украины, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Как заявляют в Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, политика, новости, украина, россия, иран
Расширение НАТО стало причиной событий на Украине – Иран
В Иране назвали "корень всего того", что происходит сегодня на Украине
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik.
Расширение блока НАТО и игнорирование Западного мира соображений безопасности РФ стали причинами нынешних событий вокруг Украины, заявил РИА Новости
официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Мы думаем, что корень всего того, что мы видим сегодня – экспансии (НАТО) или игнорирования реалий Европы, – это игнорирование (западными странами) политических соображений, соображений сферы безопасности ряда стран, в особенности России, а также соглашений, которые были заключены десятилетия назад", – отметил Хатибзаде.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
Как заявляют в Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.