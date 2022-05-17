https://sputnik-georgia.ru/20220517/selena-gomes-poyavilas-v-plate-ot-gruzinskogo-brenda-machmach-266690290.html

Селена Гомес появилась в платье от грузинского бренда Mach&Mach

Селена Гомес появилась в платье от грузинского бренда Mach&Mach

Селена Гомес ощутимо постройнела и нарядилась в модный грузинский брэнд 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T13:01+0400

2022-05-17T13:01+0400

2022-05-17T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Популярная американская певица и актриса Селена Гомес появилась на шоу "Saturday Night Live" в платье от грузинского бренда Mach&Mach.Селена предстала в роли ведущей на шоу "Saturday Night Live". Певица перевоплощалась во множество образов, примеряя разные роли.Однако сначала был монолог, в котором артисты рассказывают что-то о себе, при этом шутя. Так, девушка призналась, что находится в поисках любимого человека."Одна из причин, по которой я рада вести SNL, заключается в том, что я не замужем, и я слышала, что SNL – это отличное место для начала романтических отношений", – сказал Селена.Именно во время монолога Гомес предстала в черном коротком платье от грузинского бренда.Грузинский бренд Mach & Mach создали сестры-дизайнеры Гванца Мачарашвили (Gvantsa Mach) и Нина Мачарашвили (Nina Mach).Гванца – выпускница факультета дизайна Тбилисской государственной академии художеств им А. Кутателадзе, Нина – дипломированный медик.Свою марку девушки создали в 2012 году. Mach & Mach – это бренд одежды, обуви и свадебных платьев, который с каждым годом становится все более популярным в Грузии и за ее пределами. Одежду и обувь от этого бренда носили многие мировые звезды, среди которых Меган Фокс, Дуа Липа, Леди Гага и другие.

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