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Статус не остановит действие закона в Грузии – Каладзе о приговоре Гварамия
Статус не остановит действие закона в Грузии – Каладзе о приговоре Гварамия
Налицо конкретное преступление, за которым последовало соответствующее реагирование, утверждает Каладзе 17.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-17T18:18+0400
2022-05-17T18:18+0400
2022-05-17T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Перед законом все равны - никто и ничто не может стоять выше него, заявил мэр Тбилиси и генсекретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе, комментируя тюремный приговор гендиректору оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия.Гварамия признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Адвокаты намерены обжаловать решение в апелляционном суде.Налицо конкретное преступление, за которым последовало соответствующее реагирование и Гварамия был вынесен приговор, утверждает Каладзе."Несмотря на то, что мы слышали очень много заявлений от него с угрозами уничтожить меня, меня не радует, когда кого-то задерживают или арестовывают", - отметил Каладзе.Тбилисский городской суд 16 мая завершил рассмотрение дела о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари в период, когда Гварамия был его гендиректором. В правящей партии подчеркнули, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши.Суд признал Гварамия и бывшего финдиректора "Рустави 2" Кахабера Дамения виновными в злоупотреблении полномочиями. Гварамия был приговорен к трем годам и шести месяцам тюрьмы, а Дамения оштрафован на 50 тысяч лари.Накануне посольство США заявило, что тюремный приговор Гварамия ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона. А посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил, что ЕС рассматривает данный вопрос с точки зрения его влияния на медиаплюрализм в Грузии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ника гварамия, mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв, грузия, политика, новости, каха каладзе, грузинская мечта
Статус не остановит действие закона в Грузии – Каладзе о приговоре Гварамия
Налицо конкретное преступление, за которым последовало соответствующее реагирование, утверждает Каладзе
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Перед законом все равны - никто и ничто не может стоять выше него, заявил мэр Тбилиси и генсекретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе, комментируя тюремный приговор гендиректору оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия.
Гварамия признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Адвокаты намерены обжаловать решение в апелляционном суде.
"Мы все равны перед законом. Никто и ничто не может встать выше закона. Соответственно, в случае совершения преступления ни статус политика, ни статус работы в СМИ, безусловно, не смогут остановить правовые действия", - сказал Каладзе журналистам.
Налицо конкретное преступление, за которым последовало соответствующее реагирование и Гварамия был вынесен приговор, утверждает Каладзе.
"Несмотря на то, что мы слышали очень много заявлений от него с угрозами уничтожить меня, меня не радует, когда кого-то задерживают или арестовывают", - отметил Каладзе.
Тбилисский городской суд 16 мая завершил рассмотрение дела о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари в период, когда Гварамия был его гендиректором. В правящей партии подчеркнули, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши.
Суд признал Гварамия и бывшего финдиректора "Рустави 2" Кахабера Дамения виновными в злоупотреблении полномочиями. Гварамия был приговорен к трем годам и шести месяцам тюрьмы, а Дамения оштрафован на 50 тысяч лари.
Накануне посольство США заявило, что тюремный приговор Гварамия ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона. А посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил, что ЕС рассматривает данный вопрос с точки зрения его влияния на медиаплюрализм в Грузии.