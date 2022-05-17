https://sputnik-georgia.ru/20220517/tsentr-tbilisi-zakroetsya-dlya-transporta-na-9-dney-266715500.html

Центр Тбилиси закроется для транспорта на 9 дней

Центр Тбилиси закроется для транспорта на 9 дней

Движение транспорта ограничивается в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости Грузии 17.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Сразу две центральные площади – площадь Свободы и площадь Первой республики будут все закрыты для движения транспорта с 18 по 26 мая.По данным мэрии Тбилиси, движение транспорта ограничивается в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости Грузии, который отмечают 26 мая.В частности, по площади Первой республики будет закрыто для транспорта едущего с улицы М. Джавахишвили в сторону проспекта Руставели, что касается площади Свободы, то тут будет перекрыта одна кольцевая полоса.В остальном движение транспорта останется неизменным.

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грузия, новости, общество, тбилиси, день независимости грузии