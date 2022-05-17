https://sputnik-georgia.ru/20220517/tsentr-tbilisi-zakroetsya-dlya-transporta-na-9-dney-266715500.html
Центр Тбилиси закроется для транспорта на 9 дней
Центр Тбилиси закроется для транспорта на 9 дней
Движение транспорта ограничивается в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости Грузии 17.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-17T23:49+0400
2022-05-17T23:49+0400
2022-05-18T00:10+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
день независимости грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264714097_0:290:3079:2021_1920x0_80_0_0_a346668cab9d35f6bd3bf2d94d56f2fe.jpg
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Сразу две центральные площади – площадь Свободы и площадь Первой республики будут все закрыты для движения транспорта с 18 по 26 мая.По данным мэрии Тбилиси, движение транспорта ограничивается в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости Грузии, который отмечают 26 мая.В частности, по площади Первой республики будет закрыто для транспорта едущего с улицы М. Джавахишвили в сторону проспекта Руставели, что касается площади Свободы, то тут будет перекрыта одна кольцевая полоса.В остальном движение транспорта останется неизменным.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264714097_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2532511b15fc1c91f21cd60b370568e4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, день независимости грузии
Центр Тбилиси закроется для транспорта на 9 дней
23:49 17.05.2022 (обновлено: 00:10 18.05.2022)
Движение транспорта ограничивается в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости Грузии
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Сразу две центральные площади – площадь Свободы и площадь Первой республики будут все закрыты для движения транспорта с 18 по 26 мая.
По данным мэрии Тбилиси, движение транспорта ограничивается в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости Грузии, который отмечают 26 мая.
В частности, по площади Первой республики будет закрыто для транспорта едущего с улицы М. Джавахишвили в сторону проспекта Руставели, что касается площади Свободы, то тут будет перекрыта одна кольцевая полоса.
В остальном движение транспорта останется неизменным.