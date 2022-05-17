https://sputnik-georgia.ru/20220517/v-moldove-schitayut-chto-evrovideniyu-neobkhodimo-pereformatirovanie-266697451.html

В Молдове считают, что Евровидению необходимо "переформатирование"

В Молдове считают, что Евровидению необходимо "переформатирование"

Скандал вокруг шоу разгорелся в связи с тем, что делегации Румынии, Азербайджана и Грузии обвинили организаторов в подмене оценок 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T14:44+0400

2022-05-17T14:44+0400

2022-05-17T14:44+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Представители Молдовы на "Евровидении - 2022" группа Zdob si Zdub и фольклорный оркестр братьев Адваховых заявили по приезду в Кишинев, что довольны своим результатом на песенном конкурсе, однако считают, что только зрители должны определять победителей в финале.Участники от Молдовы заняли в Турине второе место по результатам зрительского голосования, но в совокупности с оценками жюри им досталась седьмая позиция.Финал "Евровидения - 2022", состоявшийся 14 мая в итальянском Турине, завершился скандалом. Делегации Румынии, Азербайджана и Грузии обвинили организаторов в подмене оценок. Обратили внимание на несостыковку результатов и в Молдове.Отмечается, что молдавские зрители отдали Румынии 10 баллов, а молдавское жюри в составе пяти членов не выставило Румынии ни одного балла. Руководитель Национальной телерадиовещательной компании Молдавии Влад Цуркану заявил, что начал внутреннее расследование из-за расхождения между голосованием жюри и зрителей.В этом году победителем "Евровидения" стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего соперника – Великобритании, набравшей 466 голосов.

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евровидение, молдова, в мире, новости, шоу-бизнес, культура