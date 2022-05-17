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В Renault прокомментировали передачу российских активов
В Renault прокомментировали передачу российских активов
По словам Жан-Доминика Сенара, решение об уходе из РФ было нелегким 17.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-17T11:42+0400
2022-05-17T11:42+0400
2022-05-17T11:42+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Руководство Renault приняло решение о передаче российских активов для того, чтобы защитить сотрудников компании, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK. Корпорация Renault объявила о приостановке производства в России 23 марта. Накануне состоялось подписание соглашений о передаче российских активов компании. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" – городу Москве. Как сообщили в Минпромторге, это сделка с опционом обратного выкупа, который можно реализовать в течение шести лет.Сервисное обслуживание машин Renault в России будет проводить "АвтоВАЗ", он также продолжит выпускать весь модельный ряд Lada на своих заводах.После начала спецоперации на Украине западание страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании прекратили деятельность на территории страны. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, москва, украина, автоваз, обострение ситуации вокруг украины 2022
В Renault прокомментировали передачу российских активов
По словам Жан-Доминика Сенара, решение об уходе из РФ было нелегким
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik.
Руководство Renault приняло решение о передаче российских активов для того, чтобы защитить сотрудников компании, передает РИА Новости
со ссылкой на телеканал NHK.
Корпорация Renault объявила о приостановке производства в России 23 марта. Накануне состоялось подписание соглашений о передаче российских активов компании. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" – городу Москве. Как сообщили в Минпромторге, это сделка с опционом обратного выкупа, который можно реализовать в течение шести лет.
"Это было очень тяжелым решением, но мы не знаем, когда будут сняты экономические санкции (с России – ред.) Это – лучшее решение для защиты 45 тысяч наших работников на период, когда заводы остановлены", – пояснил президент французской автомобильной группы Жан-Доминик Сенар.
Сервисное обслуживание машин Renault в России будет проводить "АвтоВАЗ", он также продолжит выпускать весь модельный ряд Lada на своих заводах.
После начала спецоперации на Украине западание страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании прекратили деятельность на территории страны.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.