https://sputnik-georgia.ru/20220517/v-renault-prokommentirovali-peredachu-rossiyskikh-aktivov-266691643.html

В Renault прокомментировали передачу российских активов

В Renault прокомментировали передачу российских активов

По словам Жан-Доминика Сенара, решение об уходе из РФ было нелегким 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T11:42+0400

2022-05-17T11:42+0400

2022-05-17T11:42+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Руководство Renault приняло решение о передаче российских активов для того, чтобы защитить сотрудников компании, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK. Корпорация Renault объявила о приостановке производства в России 23 марта. Накануне состоялось подписание соглашений о передаче российских активов компании. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" – городу Москве. Как сообщили в Минпромторге, это сделка с опционом обратного выкупа, который можно реализовать в течение шести лет.Сервисное обслуживание машин Renault в России будет проводить "АвтоВАЗ", он также продолжит выпускать весь модельный ряд Lada на своих заводах.После начала спецоперации на Украине западание страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании прекратили деятельность на территории страны. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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россия, новости, в мире, москва, украина, автоваз, обострение ситуации вокруг украины 2022