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В России смягчают ограничения по переводам валюты за рубеж

В России смягчают ограничения по переводам валюты за рубеж

Продолжают действовать и ограничения на переводы за рубеж средств физических и юридических лиц – нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов... 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T09:58+0400

2022-05-17T09:58+0400

2022-05-17T09:58+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Банк России смягчил некоторые ограничения по переводам за рубеж в иностранной валюте.По решению регулятора, ежемесячный лимит по переводам российскими резидентами и нерезидентами из дружественных стран себе или физлицу за границу до 50 тысяч долларов с 10 тысяч. В документе отмечается, что физические лица – нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, дополнительно могут также переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и делать такие же перечисления без открытия счета.Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более 5 тысяч долларов или эквивалент в другой валюте.Вышеуказанные ограничения установлены до 30 сентября 2022 года. До этого же срока сохраняется запрет на переводы за рубеж физических лиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств. Продолжают действовать и ограничения на переводы за рубеж средств физических и юридических лиц – нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, новости, экономика, центральный банк росси, обострение ситуации вокруг украины 2022