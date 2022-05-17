В центре Тбилиси провели шествие в честь Дня святости семьи
15:06 17.05.2022 (обновлено: 15:28 17.05.2022)
© photo: Sputnik / StringerШествие. День традиционных ценностей и святости семьи в Грузии 17 мая 2022
© photo: Sputnik / Stringer
Шествие прошло без каких-либо эксцессов
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Несколько тысяч человек прошлись от Кашвесткого собора на проспекте Руставели в направлении одного из главных храмов Тбилиси – Сиамскому храму, в связи с Днем святости семьи, учрежденного Католикос-Патриархом Всея Грузии Илией II почти 10 лет назад.
Участники шествия принесли с собой иконы, транспаранты и плакаты с поздравлениями, текстами о семейных ценностях . Многие пришли на проспект Руставели с детьми, среди которых немало младенцев, одевшись в национальные костюмы.
© photo: Sputnik / StringerШествие по проспекту Руставели в День традиционных ценностей и святости семьи в Грузии 17 мая 2022
Шествие по проспекту Руставели в День традиционных ценностей и святости семьи в Грузии 17 мая 2022
© photo: Sputnik / Stringer
Впереди шествие сопровождал автомобиль Патриархии Грузии с динамиками, из которых доносились тексты молитв и песнопения.
"Семнадцатое мая в мире сделали днем гнусности и порока (Международный день борьбы с гомофобией - ред.). А наш Патриарх решил сделать наоборот, повернуть этот день, и учредил День семьи, как принято в православии", – рассказал один из участников шествия.
Участников шествия с Днем cвятости семьи поздравил Патриарх. Он обратился к собравшимся с балкона здания Патриархии. В ответ участники шествия скандировали: "Мы любим Вас""
© photo: Sputnik / StringerДень традиционных ценностей и святости семьи в Грузии 17 мая 2022
День традиционных ценностей и святости семьи в Грузии 17 мая 2022
© photo: Sputnik / Stringer
Шествие прошло без каких либо эксцессов. Кроме Дня святости семьи в Грузии 17 мая отмечают Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и биофобией. В этом году представители ЛГБТ+ сообщества решили не проводить публичных шествий, а ограничились дискуссией на онлайн-платформах.
Самое жесткое столкновение между участниками акции против гомофобии и противниками ЛГБТ+ сообщество произошло 17 мая 2013 года, тогда пострадало 28 человек. В том числе и полицейские.