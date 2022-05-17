https://sputnik-georgia.ru/20220517/v-tsentre-tbilisi-proveli-shestvie-v-chest-dnya-svyatosti-semi-266700649.html

В центре Тбилиси провели шествие в честь Дня святости семьи

В центре Тбилиси провели шествие в честь Дня святости семьи

Шествие прошло без каких-либо эксцессов 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Несколько тысяч человек прошлись от Кашвесткого собора на проспекте Руставели в направлении одного из главных храмов Тбилиси – Сиамскому храму, в связи с Днем святости семьи, учрежденного Католикос-Патриархом Всея Грузии Илией II почти 10 лет назад.Участники шествия принесли с собой иконы, транспаранты и плакаты с поздравлениями, текстами о семейных ценностях . Многие пришли на проспект Руставели с детьми, среди которых немало младенцев, одевшись в национальные костюмы.Впереди шествие сопровождал автомобиль Патриархии Грузии с динамиками, из которых доносились тексты молитв и песнопения."Семнадцатое мая в мире сделали днем гнусности и порока (Международный день борьбы с гомофобией - ред.). А наш Патриарх решил сделать наоборот, повернуть этот день, и учредил День семьи, как принято в православии", – рассказал один из участников шествия.Участников шествия с Днем cвятости семьи поздравил Патриарх. Он обратился к собравшимся с балкона здания Патриархии. В ответ участники шествия скандировали: "Мы любим Вас""Шествие прошло без каких либо эксцессов. Кроме Дня святости семьи в Грузии 17 мая отмечают Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и биофобией. В этом году представители ЛГБТ+ сообщества решили не проводить публичных шествий, а ограничились дискуссией на онлайн-платформах.Самое жесткое столкновение между участниками акции против гомофобии и противниками ЛГБТ+ сообщество произошло 17 мая 2013 года, тогда пострадало 28 человек. В том числе и полицейские.

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