https://sputnik-georgia.ru/20220517/zaschitniki-semeynykh-tsennostey-ustroili-aktsiyu-v-tbilisi---video-266708864.html

Защитники семейных ценностей устроили акцию в Тбилиси - видео

Защитники семейных ценностей устроили акцию в Тбилиси - видео

В Грузии 17 мая состоялось массовое шествие в честь Дня святости семьи, подробности смотрите в видео Sputnik Грузия 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T18:55+0400

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2022-05-17T18:55+0400

грузия

мультимедиа

видео

день сплоченности и святости семьи

видео-новости из грузии

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Этот праздник был учрежден Патриархией в противовес Международному дню борьбы с гомофобией после того, как в 2013 году священнослужители и простые граждане устроили массовый погром в центре Тбилиси из-за попытки проведения ЛГБТ-марша. В тот день пострадало 28 человек.Все последующие годы в Грузии 17 мая – семейный святой праздник, а о Дне борьбе с гомофобией представители консервативного общества и слышать не хотят.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, мультимедиа, видео, день сплоченности и святости семьи, видео-новости из грузии, видео