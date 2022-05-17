https://sputnik-georgia.ru/20220517/zaschitniki-semeynykh-tsennostey-ustroili-aktsiyu-v-tbilisi---video-266708864.html
Защитники семейных ценностей устроили акцию в Тбилиси - видео
Защитники семейных ценностей устроили акцию в Тбилиси - видео
В Грузии 17 мая состоялось массовое шествие в честь Дня святости семьи, подробности смотрите в видео Sputnik Грузия 17.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-17T18:55+0400
2022-05-17T18:55+0400
2022-05-17T18:55+0400
грузия
мультимедиа
видео
день сплоченности и святости семьи
видео-новости из грузии
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Этот праздник был учрежден Патриархией в противовес Международному дню борьбы с гомофобией после того, как в 2013 году священнослужители и простые граждане устроили массовый погром в центре Тбилиси из-за попытки проведения ЛГБТ-марша. В тот день пострадало 28 человек.Все последующие годы в Грузии 17 мая – семейный святой праздник, а о Дне борьбе с гомофобией представители консервативного общества и слышать не хотят.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, мультимедиа, видео, день сплоченности и святости семьи, видео-новости из грузии, видео
Защитники семейных ценностей устроили акцию в Тбилиси - видео
В Грузии 17 мая состоялось массовое шествие в честь Дня святости семьи, подробности смотрите в видео Sputnik Грузия
Этот праздник был учрежден Патриархией в противовес Международному дню борьбы с гомофобией после того, как в 2013 году священнослужители и простые граждане устроили массовый погром в центре Тбилиси из-за попытки проведения ЛГБТ-марша. В тот день пострадало 28 человек.
Все последующие годы в Грузии 17 мая – семейный святой праздник, а о Дне борьбе с гомофобией представители консервативного общества и слышать не хотят.