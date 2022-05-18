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Арест Ники Гварамия справедливое, но запоздалое решение – мнение эксперта
Арест Ники Гварамия справедливое, но запоздалое решение – мнение эксперта
По мнению политолога Арчила Сихарулидзе, отправить грузинского оппозиционного медиаменеджера и экс-прокурора Нику Гварамия в тюрьму – правильное, но запоздалое... 18.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-18T14:43+0400
2022-05-18T14:43+0400
2022-05-18T15:03+0400
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По словам политолога и эксперта, приговор Гварамия никак не повлияет на имидж Грузии на международной арене."Мы все понимаем, что Ника Гварамия был повинен во многих вещах еще во время пребывания на посту прокурора. Очень жаль, что только сейчас по этому делу приняли решение. Я считаю, это очень запоздалое решение суда", – заявил Сихарулидзе.Генеральный директор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" ("Главный канал") Ника Гварамия приговорен к трем с половиной годам лишения свободы по статье о злоупотреблении полномочиями.Гварамия был отправлен за решетку 16 мая из зала Тбилисского городского суда, где судья зачитал приговор по делу о нанесении финансового ущерба телекомпании "Рустави 2», когда он был генеральным директором канала.
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экспертное мнение, видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, ника гварамия, оппозиция, эксклюзив sputnik грузия, видео
Арест Ники Гварамия справедливое, но запоздалое решение – мнение эксперта
14:43 18.05.2022 (обновлено: 15:03 18.05.2022)
По мнению политолога Арчила Сихарулидзе, отправить грузинского оппозиционного медиаменеджера и экс-прокурора Нику Гварамия в тюрьму – правильное, но запоздалое решение Тбилисского суда. Об этом он заявил в интервью Sputnik Грузия
По словам политолога и эксперта, приговор Гварамия никак не повлияет на имидж Грузии на международной арене.
"Мы все понимаем, что Ника Гварамия был повинен во многих вещах еще во время пребывания на посту прокурора. Очень жаль, что только сейчас по этому делу приняли решение. Я считаю, это очень запоздалое решение суда", – заявил Сихарулидзе.
Генеральный директор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" ("Главный канал") Ника Гварамия приговорен к трем с половиной годам лишения свободы по статье о злоупотреблении полномочиями.
Гварамия был отправлен за решетку 16 мая из зала Тбилисского городского суда, где судья зачитал приговор по делу о нанесении финансового ущерба телекомпании "Рустави 2», когда он был генеральным директором канала.