Батуми возглавил рейтинг "Лучших скрытых жемчужин" Европы по версии EBD

В рейтинге вместе с Батуми оказались испанский город Торревьеха, итальянский Пьетрапертоза и хорватский Вели Лошинь 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T18:18+0400

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Ведущая независимая европейская организация European Best Destinations, созданная для популяризации культуры и туризма в Европе, вывела Батуми на первое место в рейтинге "Лучшие скрытые жемчужины" стран Европы - Europe's best hidden gems 2022."Батуми — одно из самых ярких и удивительных туристических направлений Европы, в этом году оказалось среди скрытых жемчужин Европы. Столицу одного из регионов Грузии - Аджарии, можно посещать круглый год. Приятно прогуляться по историческим улочкам старого центра Батуми или устроить велопрогулку", - пишет European Best Destinations.Авторы предлагают гостям Батуми посетить один из самых красивых Ботанических садов Европы, отдохнуть в отеле с видом на море, отправиться в поход в горы или заняться каньонингом."Новые фешенебельные отели, которые открываются каждый день, слияние европейских и азиатских ресторанов, бары на крышах самых невероятных зданий, дизайнерские магазины и особенная ночная жизнь, Батуми — это гораздо больше, чем скрытая жемчужина в Европе", - говорится в статье.По данным Департамента туризма Аджарии, на рейтинги European Best Destinations откликаются такие ведущие издания, как Forbes USA и Conde Nast Traveler. Кроме того, авторы рейтинга отмечают, что Батуми хорош в любое время года.В рейтинге вместе с Батуми оказались испанский город Торревьеха, итальянский Пьетрапертоза и хорватский Вели Лошинь.В 2020 году European Best Destinations назвала Батуми и Тбилиси одними из наиболее безопасных туристических направлений в Европе.

