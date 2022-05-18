https://sputnik-georgia.ru/20220518/chto-obsudili-na-vstreche-premer-ministr-gruzii-i-gensek-nato-266734291.html

Что обсудили на встрече премьер-министр Грузии и генсек НАТО

Что обсудили на встрече премьер-министр Грузии и генсек НАТО

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится с рабочим визитом в Брюсселе, где проводит встречи высокого уровня 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T19:14+0400

2022-05-18T19:14+0400

2022-05-18T19:25+0400

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йенс столтенберг

брюссель

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Евроатлантические устремления Грузии являются главным приоритетом внешней политики и политики безопасности страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.Встреча премьер-министра Грузии с генсеком НАТО должна была состояться этим утром. Но по неизвестным причинам ее вначале отменили, а потом перенесли на более позднее время. По информации грузинских СМИ, встреча была отменена по состоянию здоровья Столтенберга, который перенес коронавирусную инфекцию.На встрече с генсеком была подтверждена роль Грузии как сильного и надежного партнера Альянса и ее важный вклад как в процесс обеспечения глобальной безопасности, так и в обеспечение безопасности Черноморского региона.Положительно были оценены реформы, осуществленные Грузией на пути к интеграции в Альянс. На встрече стороны выразили надежду, что прогресс и устремления Грузии будут адекватно отражены в последующих решениях Альянса. Стороны также обсудили вопросы и ожидания, связанные с подготовкой саммита НАТО в Мадриде.Беседа также коснулась обстановки безопасности в регионе и ситуации на Украине. Премьер-министр Грузии подтвердил солидарность грузинского народа украинскому.Генеральный секретарь Альянса подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.Премьер-министр Грузии поблагодарил Генерального секретаря за его личные усилия и ключевую роль в продвижении Грузии на пути к интеграции в НАТО.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится с рабочим визитом в Брюсселе, где проводит встречи высокого уровня. Одним из главных вопросов поездки является заполненный Грузией опросник для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Гарибашвили уже провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

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нато, политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, йенс столтенберг, брюссель