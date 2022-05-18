https://sputnik-georgia.ru/20220518/chto-vy-khotite-ot-gruzii-rezhisser-robert-sturua-rezko-otvetil-poslu-ssha-v-gruzii-266731333.html

"Что вы хотите от Грузии?": режиссер Роберт Стуруа резко ответил послу США в Грузии

"Что вы хотите от Грузии?": режиссер Роберт Стуруа резко ответил послу США в Грузии

В довольно эмоциональном письме худрук театра Руставели подробно описал свою точку зрения на отношения США к Грузии 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T17:19+0400

2022-05-18T17:19+0400

2022-05-18T17:43+0400

роберт стуруа

грузия

новости

культура

сша

ника гварамия

михаил саакашвили

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23358/93/233589324_281:113:1101:574_1920x0_80_0_0_0aff45d106b6ed2c070ef2181616128a.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. "Вы хотите, чтобы Грузии окончательно пришел конец?" — с такими словами грузинский режиссер Роберт Стуруа, известный своей поддержкой правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия", обратился к послу США в Грузии Келли Дегнан.Накануне посольство США заявило, что тюремный приговор Гварамия ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона и еще раз подчеркивает фундаментальное значение независимой и беспристрастной судебной системы.При этом он отметил, что произведение О. Генри "Короли и Капуста" является моделью отношения США к Грузии."Чего вы хотите? Чтобы нам окончательно пришел конец? Чтобы мы поубивали друг друга, а вы смогли построить здесь курорт Акапулько для каких-то туристов-бездельников? Или чтобы оккупированная страна открыла второй фронт?.. Или, может быть, вы хотите, чтобы мы срочно наложили санкции на Россию: не продавали им кислые мандарины и несколько бутылок "Хванчкары" (знаете, наверное, что много ее нет)?" - написал Стуруа.Режиссер потребовал от посла США вернуть Грузии свободу."Я извиняюсь за столь эмоциональное письмо, но после того, как рухнула советская империя и Грузия вернула свою независимость и свободу, быть может, посол США мисс Келли Дэгнан позволит нам большую свободу?! Хоть иногда! Что, она не имеет полномочий?!" - написал Стуруа."Мы не можем объяснить, почему вы жаждете, причем так настойчиво, чтобы маленькая страна с древнейшей историей и культурой по указке заносчивых и высокомерных больших стран пошла на судьбоносные ошибки только потому, что вы так хотите", - добавил он.Раскритиковал Стуруа США и за поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили."Впервые в истории человечества президент большой страны Байден назвал убийцей президента другой большой страны Путина. Проверьте данные ЦРУ и убедитесь, что бывшего президента Саакашвили и его мафию можно обвинить в точно таких же преступлениях! Я считаю, подобные вам профессионалы хорошо это знают!" - написал Стуруа.Дело ГварамияТбилисский городской суд 16 мая завершил рассмотрение дела о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари в период, когда Гварамия был его гендиректором. В правящей партии подчеркнули, что Гварамия начал выкачивать деньги из телеканала, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши.Суд признал Гварамия и бывшего финдиректора "Рустави 2" Кахабера Дамения виновными в злоупотреблении полномочиями. Гварамия был приговорен к трем годам и шести месяцам тюрьмы, а Дамения оштрафован на 50 тысяч лари.Как заявило посольство США в Грузии, "тревожная практика выборочного расследования и уголовного преследования лиц, противостоящих действующей власти, подрывает доверие общества к полиции, прокуратуре, судам и самому правительству".В посольстве также отметили, что это уголовное дело с самого начала породило немало вопросов.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

роберт стуруа, грузия, новости, культура, сша, ника гварамия, михаил саакашвили, политика