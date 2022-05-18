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"Что вы хотите от Грузии?": режиссер Роберт Стуруа резко ответил послу США в Грузии
"Что вы хотите от Грузии?": режиссер Роберт Стуруа резко ответил послу США в Грузии
В довольно эмоциональном письме худрук театра Руставели подробно описал свою точку зрения на отношения США к Грузии 18.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-18T17:19+0400
2022-05-18T17:19+0400
2022-05-18T17:43+0400
роберт стуруа
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ника гварамия
михаил саакашвили
политика
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. "Вы хотите, чтобы Грузии окончательно пришел конец?" — с такими словами грузинский режиссер Роберт Стуруа, известный своей поддержкой правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия", обратился к послу США в Грузии Келли Дегнан.Накануне посольство США заявило, что тюремный приговор Гварамия ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона и еще раз подчеркивает фундаментальное значение независимой и беспристрастной судебной системы.При этом он отметил, что произведение О. Генри "Короли и Капуста" является моделью отношения США к Грузии."Чего вы хотите? Чтобы нам окончательно пришел конец? Чтобы мы поубивали друг друга, а вы смогли построить здесь курорт Акапулько для каких-то туристов-бездельников? Или чтобы оккупированная страна открыла второй фронт?.. Или, может быть, вы хотите, чтобы мы срочно наложили санкции на Россию: не продавали им кислые мандарины и несколько бутылок "Хванчкары" (знаете, наверное, что много ее нет)?" - написал Стуруа.Режиссер потребовал от посла США вернуть Грузии свободу."Я извиняюсь за столь эмоциональное письмо, но после того, как рухнула советская империя и Грузия вернула свою независимость и свободу, быть может, посол США мисс Келли Дэгнан позволит нам большую свободу?! Хоть иногда! Что, она не имеет полномочий?!" - написал Стуруа."Мы не можем объяснить, почему вы жаждете, причем так настойчиво, чтобы маленькая страна с древнейшей историей и культурой по указке заносчивых и высокомерных больших стран пошла на судьбоносные ошибки только потому, что вы так хотите", - добавил он.Раскритиковал Стуруа США и за поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили."Впервые в истории человечества президент большой страны Байден назвал убийцей президента другой большой страны Путина. Проверьте данные ЦРУ и убедитесь, что бывшего президента Саакашвили и его мафию можно обвинить в точно таких же преступлениях! Я считаю, подобные вам профессионалы хорошо это знают!" - написал Стуруа.Дело ГварамияТбилисский городской суд 16 мая завершил рассмотрение дела о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари в период, когда Гварамия был его гендиректором. В правящей партии подчеркнули, что Гварамия начал выкачивать деньги из телеканала, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши.Суд признал Гварамия и бывшего финдиректора "Рустави 2" Кахабера Дамения виновными в злоупотреблении полномочиями. Гварамия был приговорен к трем годам и шести месяцам тюрьмы, а Дамения оштрафован на 50 тысяч лари.Как заявило посольство США в Грузии, "тревожная практика выборочного расследования и уголовного преследования лиц, противостоящих действующей власти, подрывает доверие общества к полиции, прокуратуре, судам и самому правительству".В посольстве также отметили, что это уголовное дело с самого начала породило немало вопросов.
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роберт стуруа, грузия, новости, культура, сша, ника гварамия, михаил саакашвили, политика
"Что вы хотите от Грузии?": режиссер Роберт Стуруа резко ответил послу США в Грузии
17:19 18.05.2022 (обновлено: 17:43 18.05.2022)
В довольно эмоциональном письме худрук театра Руставели подробно описал свою точку зрения на отношения США к Грузии
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. "Вы хотите, чтобы Грузии окончательно пришел конец?" — с такими словами грузинский режиссер Роберт Стуруа, известный своей поддержкой правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия", обратился к послу США в Грузии Келли Дегнан.
Накануне посольство США заявило, что тюремный приговор Гварамия ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона и еще раз подчеркивает фундаментальное значение независимой и беспристрастной судебной системы.
"Чего вы пристали к грузинам, будто мы жители "банановой республики", что нам надо срочно примириться с оппозицией, совершенно безнравственными людьми, у которых нет ничего кроме любви к деньгам, правительственным креслам и "педофилии", - говорится в письме режиссера.
При этом он отметил, что произведение О. Генри "Короли и Капуста" является моделью отношения США к Грузии.
"Чего вы хотите? Чтобы нам окончательно пришел конец? Чтобы мы поубивали друг друга, а вы смогли построить здесь курорт Акапулько для каких-то туристов-бездельников? Или чтобы оккупированная страна открыла второй фронт?.. Или, может быть, вы хотите, чтобы мы срочно наложили санкции на Россию: не продавали им кислые мандарины и несколько бутылок "Хванчкары" (знаете, наверное, что много ее нет)?" - написал Стуруа.
Режиссер потребовал от посла США вернуть Грузии свободу.
"Я извиняюсь за столь эмоциональное письмо, но после того, как рухнула советская империя и Грузия вернула свою независимость и свободу, быть может, посол США мисс Келли Дэгнан позволит нам большую свободу?! Хоть иногда! Что, она не имеет полномочий?!" - написал Стуруа.
"Мы не можем объяснить, почему вы жаждете, причем так настойчиво, чтобы маленькая страна с древнейшей историей и культурой по указке заносчивых и высокомерных больших стран пошла на судьбоносные ошибки только потому, что вы так хотите", - добавил он.
Раскритиковал Стуруа США и за поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
"Впервые в истории человечества президент большой страны Байден назвал убийцей президента другой большой страны Путина. Проверьте данные ЦРУ и убедитесь, что бывшего президента Саакашвили и его мафию можно обвинить в точно таких же преступлениях! Я считаю, подобные вам профессионалы хорошо это знают!" - написал Стуруа.
Дело Гварамия
Тбилисский городской суд 16 мая завершил рассмотрение дела о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари в период, когда Гварамия был его гендиректором. В правящей партии подчеркнули, что Гварамия начал выкачивать деньги из телеканала, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши.
Суд признал Гварамия и бывшего финдиректора "Рустави 2" Кахабера Дамения виновными в злоупотреблении полномочиями. Гварамия был приговорен к трем годам и шести месяцам тюрьмы, а Дамения оштрафован на 50 тысяч лари.
Как заявило посольство США в Грузии, "тревожная практика выборочного расследования и уголовного преследования лиц, противостоящих действующей власти, подрывает доверие общества к полиции, прокуратуре, судам и самому правительству".
В посольстве также отметили, что это уголовное дело с самого начала породило немало вопросов.