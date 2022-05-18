https://sputnik-georgia.ru/20220518/eks-bukhgaltera-selskoy-shkoly-gruzii-obvinyayut-v-prisvoenii-shkolnykh-deneg-266738496.html

Экс-бухгалтера сельской школы Грузии обвиняют в присвоении школьных денег

Экс-бухгалтера сельской школы Грузии обвиняют в присвоении школьных денег

Задержанyый тратил школьные деньги на азартные игры и другие развлечения 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T21:22+0400

2022-05-18T21:22+0400

2022-05-18T21:22+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Сотрудники прокуратуры Грузии задержали бывшего бухгалтера школы в селе Дерцели (регион Самцхе-Джавахети) за присвоение 142,6 тысячи лари, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.Теперь бывшему школьному бухгалтеру грозит от 7 до 11 лет тюрьмы, если подтвердится факт присвоения денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения.До приговора суда прокуратура потребует помещения обвиняемого под арест.

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происшествия, преступность в грузии, грузия, новости, общество