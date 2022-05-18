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Экс-бухгалтера сельской школы Грузии обвиняют в присвоении школьных денег
Экс-бухгалтера сельской школы Грузии обвиняют в присвоении школьных денег
Задержанyый тратил школьные деньги на азартные игры и другие развлечения 18.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-18T21:22+0400
2022-05-18T21:22+0400
2022-05-18T21:22+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Сотрудники прокуратуры Грузии задержали бывшего бухгалтера школы в селе Дерцели (регион Самцхе-Джавахети) за присвоение 142,6 тысячи лари, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.Теперь бывшему школьному бухгалтеру грозит от 7 до 11 лет тюрьмы, если подтвердится факт присвоения денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения.До приговора суда прокуратура потребует помещения обвиняемого под арест.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, преступность в грузии, грузия, новости, общество
Экс-бухгалтера сельской школы Грузии обвиняют в присвоении школьных денег
Задержанyый тратил школьные деньги на азартные игры и другие развлечения
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Сотрудники прокуратуры Грузии задержали бывшего бухгалтера школы в селе Дерцели (регион Самцхе-Джавахети) за присвоение 142,6 тысячи лари, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
По данным следствия, обвиняемый в период работы в школе с 2019 по 2021 годы перечислил вышеуказанную сумму со счета школы на свой собственный счет и потратил ее на азартные игры, покупки и развлечения.
Теперь бывшему школьному бухгалтеру грозит от 7 до 11 лет тюрьмы, если подтвердится факт присвоения денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения.
До приговора суда прокуратура потребует помещения обвиняемого под арест.