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Из Ташкента в Батуми можно будет прилететь напрямую
Из Ташкента в Батуми можно будет прилететь напрямую
Рейсы будут осуществляться до 1 октября по средам и субботам 18.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-18T23:40+0400
2022-05-18T23:40+0400
2022-05-18T23:40+0400
грузия
узбекистан
батуми
экономика
туризм
авиасообщение
ташкент
мариам квривишвили
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways с 21 мая будет осуществлять прямой рейс Ташкент – Батуми – Ташкент, заявила замминистра экономики Мариам Квривишвили.Авиакомпания Uzbekistan Airways получила право на прямые полеты в Батуми 16 мая. Рейсы будут осуществляться до 1 октября по средам и субботам.По ее словам в Грузии растет число туристов и в этой статистике визитеры из Узбекистана займут важное место.Ранее Квривишвили заявила, что полеты в Грузию в летний навигационный сезон будут осуществляться с частотой 400-450 рейсов в неделю,В 2021 году на авиарынке Грузии работали 40 международных авиакомпаний, которые перевезли около 2,5 миллиона пассажиров регулярными и нерегулярными рейсами. В период до пандемии коронавируса, повлекшей за собой прекращение полетов, в 2019 году на рынке оперировали 46 авиакомпаний, число же перевезенных пассажиров достигало 5,2 миллиона.Открытие аэропортов для международных путешественников значительно сказалось на общем числе международных путешественников в Грузии. В 2021 году всего было осуществлено 1,8 миллиона визитов международных путешественников, из которых 51% были осуществлены через грузинские аэропорты.
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грузия, узбекистан, батуми, экономика, туризм, авиасообщение, ташкент, мариам квривишвили
Из Ташкента в Батуми можно будет прилететь напрямую
Рейсы будут осуществляться до 1 октября по средам и субботам
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways с 21 мая будет осуществлять прямой рейс Ташкент – Батуми – Ташкент, заявила замминистра экономики Мариам Квривишвили.
Авиакомпания Uzbekistan Airways получила право на прямые полеты в Батуми 16 мая. Рейсы будут осуществляться до 1 октября по средам и субботам.
"Развитие авиационного сектора Грузии, новые рейсы, появление новых авиакомпаний и рост авиасообщения с разными странами мира является тем важным направлением, от которого зависит один из самых приоритетных секторов экономики – туризм, и его быстрое восстановление", - сказала Квривишвили.
По ее словам в Грузии растет число туристов и в этой статистике визитеры из Узбекистана займут важное место.
Ранее Квривишвили заявила, что полеты в Грузию в летний навигационный сезон будут осуществляться с частотой 400-450 рейсов в неделю,
В 2021 году на авиарынке Грузии работали 40 международных авиакомпаний, которые перевезли около 2,5 миллиона пассажиров регулярными и нерегулярными рейсами. В период до пандемии коронавируса, повлекшей за собой прекращение полетов, в 2019 году на рынке оперировали 46 авиакомпаний, число же перевезенных пассажиров достигало 5,2 миллиона.
Открытие аэропортов для международных путешественников значительно сказалось на общем числе международных путешественников в Грузии. В 2021 году всего было осуществлено 1,8 миллиона визитов международных путешественников, из которых 51% были осуществлены через грузинские аэропорты.