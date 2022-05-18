https://sputnik-georgia.ru/20220518/kak-boeviki-s-azovstali-sdalis-v-plen---video-minoborony-rf-266726035.html

Как боевики с "Азовстали" сдались в плен – видео Минобороны РФ

Как боевики с "Азовстали" сдались в плен – видео Минобороны РФ

Сложили оружие 265 боевиков запрещенного в России нацбатальона "Азов" и военных ВСУ, которые неделями укрывались на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Как они... 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T14:29+0400

2022-05-18T14:29+0400

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Кадры сдачи в плен членов батальона "Азов" опубликовало Минобороны России. Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска в ДНР. Теперь их ожидают допросы следователей СК России. Как сообщили в Минобороны России, всего за сутки с "Азовстали" сдались в плен 694 украинских боевика, в том числе 29 раненых.

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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео