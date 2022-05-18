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Как боевики с "Азовстали" сдались в плен – видео Минобороны РФ
Как боевики с "Азовстали" сдались в плен – видео Минобороны РФ
Сложили оружие 265 боевиков запрещенного в России нацбатальона "Азов" и военных ВСУ, которые неделями укрывались на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Как они... 18.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-18T14:29+0400
2022-05-18T14:29+0400
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Кадры сдачи в плен членов батальона "Азов" опубликовало Минобороны России. Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска в ДНР. Теперь их ожидают допросы следователей СК России. Как сообщили в Минобороны России, всего за сутки с "Азовстали" сдались в плен 694 украинских боевика, в том числе 29 раненых.
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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Как боевики с "Азовстали" сдались в плен – видео Минобороны РФ
14:29 18.05.2022 (обновлено: 14:59 18.05.2022)
Сложили оружие 265 боевиков запрещенного в России нацбатальона "Азов" и военных ВСУ, которые неделями укрывались на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Как они сдались – смотрите в видео
Кадры сдачи в плен членов батальона "Азов" опубликовало Минобороны России. Тех, кто нуждается в лечении, отправили в больницу Новоазовска в ДНР. Теперь их ожидают допросы следователей СК России. Как сообщили в Минобороны России, всего за сутки с "Азовстали" сдались в плен 694 украинских боевика, в том числе 29 раненых.