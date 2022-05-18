https://sputnik-georgia.ru/20220518/kak-prazdnuyut-evreyskiy-prazdnik-lag-ba-omer-2022-traditsii-i-obychai-266728351.html

Как празднуют еврейский праздник Лаг ба-Омер 2022: традиции и обычаи

Как празднуют еврейский праздник Лаг ба-Омер 2022: традиции и обычаи

Лаг ба-омер или праздник костров, посвященный сразу нескольким важным событиям еврейской истории, по иудейскому календарю празднуют 18-го числа месяца Ияр 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T15:12+0400

2022-05-18T15:12+0400

2022-05-18T15:23+0400

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По григорианскому календарю Лаг ба-Омер в 2022-м выпадает на 19 мая, но, как и все еврейские праздники, начнется накануне с заходом солнца.Как празднуют Лаг ба-Омер, о традициях и обычаях еврейского праздника, читайте в материале Sputnik Грузия.Традиции и обычаиЛаг ба-омер выпадает на 33-й день омера – это один из древнейших еврейских праздников, с которым связаны сотни традиций и преданий. Омерами евреи отсчитывали дни между Песахом или еврейской Пасхой и Шавуотом, праздником дарования Торы.Слово "омер" означает сноп пшеницы или ячменя, а также меру зерна, достаточного человеку на один день, чтобы быть сытым. Поэтому в храм по традиции принято заносить сноп пшеницы и ячменя для богатого урожая.Лаг ба-Омер празднуют весело, несмотря на то, что в этот день умер праведник. По преданию, после смерти рабби Шимона Бар Йохая (Рашби) над его телом вознесся огонь, отсюда и обычай зажигать костры в праздник.По традиции считается, что душа умершего праведника возносится на Небеса. Поэтому, по обычаю, его уход из жизни отмечают песнями, танцами и молитвами.По сей день еврейские общины, по обычаю, праздник отмечают широко по всему миру. В этот день по традиции заканчивается траур по ученикам Рабби Акивы и разрешается стричься, бриться и веселиться.По преданию, почти все ученики рабби Акивы умерли во время эпидемии в наказание за неуважительное отношение друг к другу в период между Песахом и Шавуотом. Считается, что мор, длившийся 33 дня, прекратился именно в Лаг ба-Омер.В Лаг ба-Омер по традиции проводят публичные мероприятия, пикники и жгут десятки тысяч костров по всей стране. Дрова для костров дети, по обычаю, начинают собирать еще за месяц до праздника.Школьники в праздник отдыхают – по традиции они целыми классами отправляются на природу, жгут костры, соревнуются в стрельбе из лука, в память о повстанцах, боровшихся за свободу еврейского народа.Многолюдное паломничество к могиле Рашби – кульминация празднования Лаг ба-Омер. Его могила расположена на горе Мерон, недалеко от города Цфата на севере Израиля.По традиции волосы детям старше трех лет срезают именно на горе Мерон. Многие евреи, по обычаю, приезжают сюда ночью, а после захода солнца жгут костры и поют веселые песни.Многие религиозные молодые пары по традиции бракосочетаются в Лаг ба-Омер.Праздничные шествия с горящими факелами и свечами, а также развлекательные мероприятия в Лаг ба-Омер, по обычаю, проходят во многих городах.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , израиль, общество, справки , календарь религиозных праздников, церковный праздник, религиозный праздник