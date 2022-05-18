https://sputnik-georgia.ru/20220518/kakheti-priznali-samym-chistym-regionom-gruzii-266733503.html

Кахети признали самым чистым регионом Грузии

Кахети признали самым чистым регионом Грузии

Статус "чистого региона" Кахети заслужил в четвертый раз 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T19:30+0400

2022-05-18T19:30+0400

2022-05-18T19:30+0400

кахети

лагодехи

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Присвоение Кахети статуса "чистого региона" масштабно отметили в городе Телави, сообщает администрация региона Кахети.Статус "чистого региона" Кахети заслужил в четвертый раз 13 мая. Церемония награждения победителей конкурса "Чистый регион" прошла в сакребуло (горсовет) Тбилиси в рамках проекта "Защитим чистоту Грузии".Свою победу регион отпраздновал 18 мая в городе Телави. Организатором мероприятия выступила региональная администрации при поддержке Организации по управлению местом назначения (DMO) "Визит Кахети".Шиошвилии вместе с мэрами лично поздравили представителей Служб очистки и благоустройства всех восьми муниципалитетов, передав им благодарственные грамоты, а женщинам дворникам – цветы."Эта награда принадлежит каждому человеку, добросовестно выполняющему свои служебные обязанности и заботящемуся о создании здоровой, чистой окружающей среды в нашем регионе", - отметил Шиошвили.Кроме того, в этом же конкурсе Лагодехский муниципалитет победил в номинации "Чистый город", а Ахметский муниципалитет стал победителем в номинации "Чистая улица".

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кахети, лагодехи, грузия, новости, общество, телави