https://sputnik-georgia.ru/20220518/lari-prodolzhit-ukreplyatsya--prognoz-eksperta-266741090.html

Лари продолжит укрепляться – прогноз эксперта

Лари продолжит укрепляться – прогноз эксперта

Национальная валюта Грузии начала падать по отношению к доллару с 1 марта 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T22:27+0400

2022-05-18T22:27+0400

2022-05-18T22:49+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Национальная валюта Грузии продолжит укрепляться и не исключено, что снизится до 2,80-2.85 GEL/$1, заявил эксперт по экономическим вопросам Георгий Цуцкиридзе в пресс-клубе "Квира"."В ближайшие месяцы курс лари будет на уровне 2.90- 3.00 GEL/$1. Возможно, что курс снизится еще больше, не исключаю, что будет в пределах 2,80-2.85 GEL/$1", - сказал Цуцкиридзе в пресс-клубе "Квира".Что влияет на укрепление грузинской валютыЦуцкиридзе перечислил три основных фактора, влияющих на укрепление лари – это рост экспорта, восстановление туризма и увеличение денежных переводов."Это три основных источника, которые положительно влияют на обменный курс. Валюты поступает больше, чем утекает, и, естественно, если валютный баланс положительный, это увеличивает предложение долларов, тем самым укрепляя национальную валюту", пояснил эксперт.По словам Цуцкиридзе, показатели роста экспорта в январе-апреле очень высоки, до 33%. При этом в этом экспорте с каждым годом растет доля местного экспорта, т.е. доля производимой в Грузии продукции, отмечает эксперт."Экспорт без реэкспорта составляет около 80%. Это очень важно, поскольку экспорт является одним из наиболее стабильных источников поступления иностранной валюты", отметил он.Также эксперт отметил, что рост экспорта указывает на то, что экономика страны потихоньку начинает подстраиваться под другие рынки.Вторым важным фактором Цуцкиридзе назвал туризм, который, по последним данным, восстановился на 70-80% к периоду до пандемии.А третьим фактором, он назвал рост денежных перечислений.По данным Нацбанка, объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-апрель 2022 года вырос на 23,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 853,5 миллиона долларов.Меры Нацбанка по укреплению лариЧтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В 2021 году регулятор продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах. В текущем году регулятор провел один аукцион, на котором продал 39,57 миллиона долларов.Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

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лари, колебание курса лари, грузия, экономика, новости