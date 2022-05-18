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Капитальный ремонт проспекта в центре Тбилиси обойдется в миллионы
Капитальный ремонт проспекта в центре Тбилиси обойдется в миллионы
На проспекте появится велосипедная дорожка и LED-освещение 18.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-18T16:53+0400
2022-05-18T16:53+0400
2022-05-18T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе анонсировал начало полной реабилитации одной из центральных улиц Тбилиси - Меликишвили, в начале июня, об этом он заявил на заседании городского правительства в среду.На перестройку проспекта мэрия планирует потратить 6,5 миллиона лари (около 2,2 миллиона долларов) и завершить проект в течение 4 месяцев. В рамках проекта будет полностью изменена подземная коммуникационная сеть, устроена новая дренажная система, воздушные кабели проложат под землей и установят современное LED-освещение.Кроме того, от проезжей части будет выделена полоса для общественного транспорта и велосипедная дорожка. Также будут установлены подземные урны для отходов. А вся инфраструктура будет полностью адаптирована для людей с ограниченными возможностями."Во время проведения работ на этой территории будет ограничено движение транспорта... Подробная информация о передвижении автотранспорта будет предоставлена населению в ближайшие дни", - сказал Каладзе.Как отметил мэр, инфраструктурные проекты являются приоритетным направлением для городского правительства, что отражено в бюджете.В 2019 году мэрия Тбилиси уже осуществила масштабный ремонт улицы Чавчавадзе в Ваке. Для завершения четырех этапов реабилитационных работ у городских властей ушло чуть больше года. О сроках восстановления улицы Мелиикишвили не сообщается.
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новости, общество, грузия, тбилиси, каха каладзе
Капитальный ремонт проспекта в центре Тбилиси обойдется в миллионы
16:53 18.05.2022 (обновлено: 17:17 18.05.2022)
На проспекте появится велосипедная дорожка и LED-освещение
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе анонсировал начало полной реабилитации одной из центральных улиц Тбилиси - Меликишвили, в начале июня, об этом он заявил на заседании городского правительства в среду.
На перестройку проспекта мэрия планирует потратить 6,5 миллиона лари (около 2,2 миллиона долларов) и завершить проект в течение 4 месяцев.
"Мы хотим начать полную реабилитацию-обновление улицы Меликишвили в начале июня. Улица в ужасном состоянии, подземные коммуникации не выдерживают критики. Это уже видно и на дорожном покрытии, на конкретных участках дорога провалилась", — сказал Каладзе.
В рамках проекта будет полностью изменена подземная коммуникационная сеть, устроена новая дренажная система, воздушные кабели проложат под землей и установят современное LED-освещение.
Кроме того, от проезжей части будет выделена полоса для общественного транспорта и велосипедная дорожка. Также будут установлены подземные урны для отходов. А вся инфраструктура будет полностью адаптирована для людей с ограниченными возможностями.
"Во время проведения работ на этой территории будет ограничено движение транспорта... Подробная информация о передвижении автотранспорта будет предоставлена населению в ближайшие дни", - сказал Каладзе.
Как отметил мэр, инфраструктурные проекты являются приоритетным направлением для городского правительства, что отражено в бюджете.
В 2019 году мэрия Тбилиси уже осуществила масштабный ремонт улицы Чавчавадзе в Ваке. Для завершения четырех этапов реабилитационных работ у городских властей ушло чуть больше года. О сроках восстановления улицы Мелиикишвили не сообщается.