https://sputnik-georgia.ru/20220518/led-osveschenie-i-velodorozhka-v-tbilisi-nachinaetsya-masshtabnyy-remont-ulitsy-melikishvili-266729912.html

Капитальный ремонт проспекта в центре Тбилиси обойдется в миллионы

Капитальный ремонт проспекта в центре Тбилиси обойдется в миллионы

На проспекте появится велосипедная дорожка и LED-освещение 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T16:53+0400

2022-05-18T16:53+0400

2022-05-18T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе анонсировал начало полной реабилитации одной из центральных улиц Тбилиси - Меликишвили, в начале июня, об этом он заявил на заседании городского правительства в среду.На перестройку проспекта мэрия планирует потратить 6,5 миллиона лари (около 2,2 миллиона долларов) и завершить проект в течение 4 месяцев. В рамках проекта будет полностью изменена подземная коммуникационная сеть, устроена новая дренажная система, воздушные кабели проложат под землей и установят современное LED-освещение.Кроме того, от проезжей части будет выделена полоса для общественного транспорта и велосипедная дорожка. Также будут установлены подземные урны для отходов. А вся инфраструктура будет полностью адаптирована для людей с ограниченными возможностями."Во время проведения работ на этой территории будет ограничено движение транспорта... Подробная информация о передвижении автотранспорта будет предоставлена населению в ближайшие дни", - сказал Каладзе.Как отметил мэр, инфраструктурные проекты являются приоритетным направлением для городского правительства, что отражено в бюджете.В 2019 году мэрия Тбилиси уже осуществила масштабный ремонт улицы Чавчавадзе в Ваке. Для завершения четырех этапов реабилитационных работ у городских властей ушло чуть больше года. О сроках восстановления улицы Мелиикишвили не сообщается.

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новости, общество, грузия, тбилиси, каха каладзе