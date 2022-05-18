https://sputnik-georgia.ru/20220518/mezhdunarodnyy-den-muzeev-programma-muzeev-gruzii-266710838.html

Международный день музеев: программа музеев Грузии

Международный день музеев: программа музеев Грузии

Выставки, экскурсии, культурно-образовательные программы для детей и взрослых ждут гостей и жителей Грузии в эти дни 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T10:14+0400

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международный день музеев

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грузия

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Нацмузей Грузии предлагает в Международный день музеев, который ежегодно отмечается в мире 18 мая, различные культурно-образовательные мероприятия с 18 по 20 мая.Музей Грузии им. С. Джанашия | Тбилиси, пр. Ш. Руставели, 3В течение дня в общественном пространстве музея специально для детей будут проходить развлекательно-познавательные мероприятия (настольные игры, раскраски, пазлы и другое, автор программы Нино Баканидзе).Государственный музей искусства им. Ш. Амиранашвили | ул. Л. Гудиашвили, 1Сигнахский историко-этнографический музей | Сигнахи, тупик Руставели, 8В течение дня будут проводиться бесплатные экскурсионные туры как для учеников, так и для взрослых в сопровождении гидов-педагогов | 11:00, 16:00, 17:00.Двор Национальной галереи им. Д. Шеварднадзе | Тбилиси, пр. Ш. Руставели, 11Программы будут вести кураторы и гиды Национальной галереи: Русудан Мерабишвили, Натия Мелкадзе, Дали Гогоришвили, Тамар Курцикидзе и Мака Бежуашвили. Посещение галереи и посещение мероприятий бесплатное, график работы 10:00-24:00.Аудитория Национального музея Грузии | ул. А. Пурцеладзе, 1Сванетский историко-этнографический музей | Местия, ул. А. Иоселиани, 7Ванский археологический музей им. О. Лорткипанидзе | Вани, ул. О. Лорткипанидзе, 32Болнисский музей | Болниси, ул. Д. Агмашенебели, 48АДманисский музей-заповедник | р-н Дманиси, село Патара ДманисиСамцхе-Джавахетский музей им. Ив. Джавахишвили | Ахалцихе, крепость Рабати, ул. П. Харисчирашвили, 1Музей народной архитектуры и быта Грузии им. Г. Читая | Тбилиси, ул. М. Бердзенишвили, 25 (шоссе Черепашьего озера)Музей истории Тбилиси им. И. Гришашвили (Карвасла) | Тбилиси, ул. Сиони, 8

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