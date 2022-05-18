Международный день музеев: программа музеев Грузии
© photo: Sputnik / StringerМужчина рассматривает человеческий череп в музее
© photo: Sputnik / Stringer
Выставки, экскурсии, культурно-образовательные программы для детей и взрослых ждут гостей и жителей Грузии в эти дни
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Нацмузей Грузии предлагает в Международный день музеев, который ежегодно отмечается в мире 18 мая, различные культурно-образовательные мероприятия с 18 по 20 мая.
Музей Грузии им. С. Джанашия | Тбилиси, пр. Ш. Руставели, 3
В течение дня вход в музей бесплатный | 10:00-17:00;
Посещение музея в сопровождении гида | 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 (обслуживание гида на грузинском языке бесплатное);
Научно-познавательная программа "Как жили Зезва и Мзия" (куратор Гия Тодуа) | 12:30;
Открытие выставки музея Национального дворца учащейся молодежи "Современные грузинские художники" в публичном пространстве Музея Грузии Симона Джанашия | 13:00;
Выступление ансамбля скрипачей Дворца учащейся молодежи в пространстве Музея Грузии им. С. Джанашия | 13:00;
Концерт ансамбля "Мзиури" Дворца учащейся молодежи во дворе Музея Грузии им. С. Джанашия | 14:00;
Образовательно-познавательная программа "Кристофоро Кастелли и Грузия" (куратор Цисия Киладзе) | 14:00;
Тур куратора "Каменный век в Грузии" (куратор Теона Шелия) | 15:00;
Образовательно-познавательная программа "Реставрация керамики" (куратор Тея Кинцурашвили) | 16:00.
В течение дня в общественном пространстве музея специально для детей будут проходить развлекательно-познавательные мероприятия (настольные игры, раскраски, пазлы и другое, автор программы Нино Баканидзе).
Государственный музей искусства им. Ш. Амиранашвили | ул. Л. Гудиашвили, 1
Открытие отремонтированной части II корпуса Государственного музея искусств им. Ш. Амиранашвили, включая читальный зал. Путешествующая экспозиция "Фотовыставка сокровище" в фойе здания | 12:00-17:30;
Песнопения в исполнении ансамбля "Басиани" | 12:00.
Сигнахский историко-этнографический музей | Сигнахи, тупик Руставели, 8
Путешествующая экспозиция "Пиросмани в Сигнахи" – научные, образовательные, познавательные и творческие мероприятия для широкой общественности под открытым небом | 12:00-17:30;
"Сакура Японии" – открытие фотовыставки атташе по культуре Посольства Японии в Грузии г-на Яманиса Такао | 13:00;
Выставка коллекции Государственного музея Нико Пиросманашвили в Мирзаани;
Открытие выставки "Художник и эпоха: Шалом Кобашвили 145", мероприятие проходит при поддержке посольства Израиля в Грузии и посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Израилем | 19 мая, 13:00.
В течение дня будут проводиться бесплатные экскурсионные туры как для учеников, так и для взрослых в сопровождении гидов-педагогов | 11:00, 16:00, 17:00.
Двор Национальной галереи им. Д. Шеварднадзе | Тбилиси, пр. Ш. Руставели, 11
кураторский тур и программа "Гиоргоба в Болниси" | 12:00;
кураторский тур и программа "Ослиный мост" | 14:00;
кураторский тур и свободное рисование в пространстве Пиросмани в сопровождении веселых активностей | 16:00;
тур в рамках существующей выставки | 19:00;
программа для детей "Абстрактная ночь" в рамках выставки "Грузинское искусство XX-XI веков из частных коллекций | 21:00.
Программы будут вести кураторы и гиды Национальной галереи: Русудан Мерабишвили, Натия Мелкадзе, Дали Гогоришвили, Тамар Курцикидзе и Мака Бежуашвили. Посещение галереи и посещение мероприятий бесплатное, график работы 10:00-24:00.
Аудитория Национального музея Грузии | ул. А. Пурцеладзе, 1
Премьерный показ фильма Тамар Махарадзе "Кристофоро Кастелли – иллюстрированная история" | 20 мая, 19:00.
Сванетский историко-этнографический музей | Местия, ул. А. Иоселиани, 7
Посещение музея в течение дня возможно без билетов;
Посетителям музея будет дана возможность поучаствовать в проходящих в музее образовательных программах | 10:00-17:30.
Ванский археологический музей им. О. Лорткипанидзе | Вани, ул. О. Лорткипанидзе, 32
Посещение музея и городища в течение дня возможно без билетов | 10:00-17:30;
Образовательно-познавательная программа для учеников – "История Археологического музея Вани" | 15:00.
Болнисский музей | Болниси, ул. Д. Агмашенебели, 48А
Презентация генерального директора Национального музея Грузии Давида Лорткипанидзе в честь вручения Болнисскому музею диплома конкурса Европейского музея 2022 (EMYA 2022) "За значительный вклад в повышение качества участия общественности в музейной сфере" | 15:00;
Посещение музея в течение дня возможно без билетов | 10:00-17:30;
Образовательно-познавательная программа для детей | 15:00.
Дманисский музей-заповедник | р-н Дманиси, село Патара Дманиси
Посещение музея в течение дня возможно без билетов | 10:00-17:30.
Самцхе-Джавахетский музей им. Ив. Джавахишвили | Ахалцихе, крепость Рабати, ул. П. Харисчирашвили, 1
Посещение музея в течение дня возможно без билетов | 10:00-17:30;
Викторина городских школ среди 9-классников | 12:00.
Музей народной архитектуры и быта Грузии им. Г. Читая | Тбилиси, ул. М. Бердзенишвили, 25 (шоссе Черепашьего озера)
Посещение музея в течение дня возможно без билетов | 10:00-17:30.
Музей истории Тбилиси им. И. Гришашвили (Карвасла) | Тбилиси, ул. Сиони, 8
Посещение музея в течение дня возможно без билетов | 10:00-17:30.