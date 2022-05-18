https://sputnik-georgia.ru/20220518/muzeynye-strasti-v-tbilisi-kuda-skhodit-v-den-muzeev--266726411.html

Музейные страсти в Тбилиси: куда сходить в День музеев?

Музейные страсти в Тбилиси: куда сходить в День музеев?

В Международный день музеев традиционно посетить музеи можно бесплатно и до поздней ночи 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T14:49+0400

2022-05-18T14:49+0400

2022-05-18T15:13+0400

международный день музеев

грузия

культура

новости

николоз бараташвили

илья чавчавадзе

галактион табидзе

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Объединение тбилисских музеев присоединилось к празднованию Международной недели музеев.18 мая во всем мире отмечают Международный день музеев. Как и во многих странах, в Грузии все музеи в этот день можно посетить бесплатно, а работают они до позднего вечера.В Объединении тбилисских музеев уже прошло несколько мероприятий, в рамках Международной недели музеев, среди которых лекция Тамар Цагарели "Сила музея как солидарность" и познавательно-творческий тур в Мемориальном доме-музее Николоза Бараташвили "Инспирация-музей".Расскажем подробнее о предстоящих мероприятиях:Литературно-мемориальный музей им. ЧавчавадзеЖителей и гостей Тбилиси 18 мая ждет более широкая программа мероприятий. В Литературно-мемориальном музее Ильи Чавчавадзе объявлен день открытых дверей и параллельно с экскурсиями посетители смогут бесплатно участвовать в образовательных программах музея: "Музыка в доме Ильи", "Женщины из прошлого", "Тайный язык марок".Также с 19:30 до 02:00 пройдет "Ночь в музее". В этот вечер гости смогут посетить концерт классической музыки с участием ансамбля "Струна" и студии классического вокала.С 21:00 "Вечер танго" – будет представлено аргентинское социальное танго с участием представителей сообщества "Академия танго".На следующий день, 19 мая, музей предлагает публичную лекцию Левана Гигинеишвили на тему "Роль Ильи Чавчавадзе в новейшей истории Грузии".Мемориальный дом-музей Закария ПалиашвилиВ этот же день в Мемориальном доме-музее Закария Палиашвили состоится фортепианный концерт юного "грузинского Моцарта" Цотне Зедгинидзе. Начало в 17:00.Композитор и пианист Цотне Зедгинидзе исполнит авторские композиции, а также классические фортепианные произведения.Цотне Зедгинидзе начал сочинять композиции в возрасте четырех лет. Его репертуар богат лучшими образцами мировой классической фортепианной музыки и авторскими композициями.В рамках недели, посвященной Международному дню музеев, 21 мая в 17:00 музей приглашает на открытую лекцию Майи Сигуа "Опера и политика". В лекции речь пойдет об опере как инструменте пропаганды в политических процессах.Мемориальный дом-музей Коте и Сосо Церетели20 мая в музее будет объявлен день открытых дверей. Также в 15:00 организаторы анонсируют образовательную программу "От парусов до одежды".Мемориальный дом-музей Николоза БараташвилиМузей приглашает 22 мая в 17:00 на презентацию познавательной игры "Алхимия слов". Там гости смогут присвоить словам новые формы образности, используя "волшебные приемы": анаграмму, палиндром, акростих, абецедарий, а также поиграть в угадайку – ребусы и шарады.Мемориальный дом-музей Галактиона ТабидзеВ Мемориальном доме-музее Галактиона Табидзе 23 мая в 17:00 состоится публичная лекция Бесо Соломонашвили "Военные хроники".

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международный день музеев, грузия, культура, новости, николоз бараташвили, илья чавчавадзе, галактион табидзе, тбилиси