https://sputnik-georgia.ru/20220518/my-ne-ustupim-nash-telekanal-v-tbilisi-i-batumi-proshli-aktsii-v-podderzhku-mtavari-arkhi-266742999.html
"Мы не уступим наш телеканал": в Тбилиси и Батуми прошли акции в поддержку "Мтавари архи"
"Мы не уступим наш телеканал": в Тбилиси и Батуми прошли акции в поддержку "Мтавари архи"
В акциях протеста принимали участие несколько тысяч человек 18.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-18T23:13+0400
2022-05-18T23:13+0400
2022-05-18T23:21+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. С вашей помощью мы сделаем все, чтобы телеканал "Мтавари архи" не закрылся, заявил исполняющий обязанности генерального директора телеканала Георгий Габуния, завершая акцию в поддержку телеканала.Акция в поддержку самого крупного оппозиционного телеканала Грузии "Мтавари архи" в Тбилиси началась с шествия по проспекту Руставели и завершилась собранием у здания телеканала. Параллельно шествие прошло и в Батуми.В акциях принимали участие несколько тысяч человек, в том числе журналисты и редакторы СМИ, а также общественные деятели и оппозиционные политики.Выступлений на акции не было. Сами за себя говорили баннеры, которые несли участники шествия: "Солидарность "Мтавари архи", "Борьбу со СМИ проигрывает власть" и "Свободу Нике".Единственным выступившим на акции стал исполняющий обязанности генерального директора телеканала Георгий Габуния, который поблагодарил участников акции за поддержку и пообещал, что телеканал продолжит работу."Мы не пожалеем сил и сделаем все, чтобы с вашей помощью никогда не наступил бы тот момент, когда вы увидите на своем экране только логотип или когда и он исчезнет", - сказал Габуния.Он выразил уверенность, что Гварамия в ближайшее время уже будет на свободе.Гварамия признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Адвокаты и прокуроры намерены обжаловать решение в апелляционном суде.Тбилисский городской суд 16 мая завершил рассмотрение дела о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари в период, когда Гварамия был его гендиректором. В правящей партии подчеркнули, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши.Суд признал Гварамия и бывшего финдиректора "Рустави 2" Кахабера Дамения виновными в злоупотреблении полномочиями. Гварамия был приговорен к трем годам и шести месяцам тюрьмы, а Дамения оштрафован на 50 тысяч лари.
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mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв, ника гварамия, георгий габуния, грузия, новости, политика, кибар халваши, батуми, тбилиси, тбилисский городской суд, акции протеста
"Мы не уступим наш телеканал": в Тбилиси и Батуми прошли акции в поддержку "Мтавари архи"
23:13 18.05.2022 (обновлено: 23:21 18.05.2022)
В акциях протеста принимали участие несколько тысяч человек
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. С вашей помощью мы сделаем все, чтобы телеканал "Мтавари архи" не закрылся, заявил исполняющий обязанности генерального директора телеканала Георгий Габуния, завершая акцию в поддержку телеканала.
Акция в поддержку самого крупного оппозиционного телеканала Грузии "Мтавари архи" в Тбилиси началась с шествия по проспекту Руставели и завершилась собранием у здания телеканала. Параллельно шествие прошло и в Батуми.
В акциях принимали участие несколько тысяч человек, в том числе журналисты и редакторы СМИ, а также общественные деятели и оппозиционные политики.
Выступлений на акции не было. Сами за себя говорили баннеры, которые несли участники шествия: "Солидарность "Мтавари архи", "Борьбу со СМИ проигрывает власть" и "Свободу Нике".
Единственным выступившим на акции стал исполняющий обязанности генерального директора телеканала Георгий Габуния, который поблагодарил участников акции за поддержку и пообещал, что телеканал продолжит работу.
"Мы не пожалеем сил и сделаем все, чтобы с вашей помощью никогда не наступил бы тот момент, когда вы увидите на своем экране только логотип или когда и он исчезнет", - сказал Габуния.
Он выразил уверенность, что Гварамия в ближайшее время уже будет на свободе.
Гварамия признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Адвокаты и прокуроры намерены обжаловать решение в апелляционном суде.
Тбилисский городской суд 16 мая завершил рассмотрение дела о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари в период, когда Гварамия был его гендиректором. В правящей партии подчеркнули, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши.
Суд признал Гварамия и бывшего финдиректора "Рустави 2" Кахабера Дамения виновными в злоупотреблении полномочиями. Гварамия был приговорен к трем годам и шести месяцам тюрьмы, а Дамения оштрафован на 50 тысяч лари.