Несколько тысяч человек проводят акции в центре Тбилиси и Батуми
19:54 18.05.2022 (обновлено: 20:00 18.05.2022)
© photo: Sputnik / StringerАкция представителей общественности и журналистов. Шествие по проспекту Руставели 18 мая 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
Протестующие выражают солидарность с осужденным основателем самого крупного оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Никой Гварамия
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Представители оппозиционных СМИ, общественности, а также политики устроили шествие в центре Тбилиси и Батуми в знак солидарности с основателем самого крупного оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Никой Гварамия.
© photo: Sputnik / StringerАкция представителей общественности и журналистов. Шествие по проспекту Руставели 18 мая 2022 года
Акция представителей общественности и журналистов. Шествие по проспекту Руставели 18 мая 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
Участники шествий перекрыли центральные улицы городов. В Батуми шествие планирует дойти до здания правительства Аджарской АР. В Тбилиси шествие пройдет по главному проспекту столицы до здания парламента.
© photo: Sputnik / StringerАкция представителей общественности и журналистов. Шествие по проспекту Руставели 18 мая 2022 года
Акция представителей общественности и журналистов. Шествие по проспекту Руставели 18 мая 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
Участники акции держат в руках баннеры с надписями "Солидарность "Мтавари архи", "Борьбу со СМИ проигрывает власть" и "Свободу Нике".
© photo: Sputnik / StringerАкция представителей общественности и журналистов. Шествие по проспекту Руставели 18 мая 2022 года
Акция представителей общественности и журналистов. Шествие по проспекту Руставели 18 мая 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
Гварамия признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Адвокаты намерены обжаловать решение в апелляционном суде.