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Несколько тысяч человек проводят акции в центре Тбилиси и Батуми

Несколько тысяч человек проводят акции в центре Тбилиси и Батуми

Протестующие выражают солидарность с осужденным основателем самого крупного оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Никой Гварамия 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T19:54+0400

2022-05-18T19:54+0400

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ника гварамия

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Представители оппозиционных СМИ, общественности, а также политики устроили шествие в центре Тбилиси и Батуми в знак солидарности с основателем самого крупного оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Никой Гварамия. Участники шествий перекрыли центральные улицы городов. В Батуми шествие планирует дойти до здания правительства Аджарской АР. В Тбилиси шествие пройдет по главному проспекту столицы до здания парламента. Участники акции держат в руках баннеры с надписями "Солидарность "Мтавари архи", "Борьбу со СМИ проигрывает власть" и "Свободу Нике".Гварамия признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Адвокаты намерены обжаловать решение в апелляционном суде.

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ника гварамия, грузия, политика, новости, батуми, тбилиси, акции протеста