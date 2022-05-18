https://sputnik-georgia.ru/20220518/perspektivy-inflyatsii-v-gruzii--ekspert-nazval-prognozy-maloobnadezhivayuschimi-266730707.html

Инфляция в Грузии – эксперт озвучил прогнозы

Инфляция в Грузии – эксперт озвучил прогнозы

Ждать сокращения инфляции в последующие годы не стоит, поэтому крайне важно увеличение местного производства для самообеспечения, считает эксперт 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T17:51+0400

2022-05-18T17:51+0400

2022-05-18T18:09+0400

инфляция

грузия

экономика

национальный банк

украина

экономика грузии

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Инфляция в Грузии может сократиться до 9% осенью или к концу 2022 года, заявил эксперт по экономическим вопросам Георгий Цуцкиридзе.Годовая инфляция (апрель 2022 года к апрелю 2021 года) в Грузии составила 12,8% при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (22,4%), гостиницы и рестораны (12,5%) и здравоохранение (2,8%). В апреле за год цены на продовольствие выросли на 21,3%.Делать среднесрочные прогнозы эксперту трудно, исходя из событий на Украине, будет зависеть от того, в какой интенсивности будет российско-украинский кризис."Самая высокая инфляция у нас была в начале года – в феврале, она была на 1% выше и составила 13,7%. В марте она сократилась, но в апреле вновь выросла – 12,8%. Аналогичная тенденция во всем мире, и в Азии, и в Европе, и в США, и странах региона", - отметил эксперт.Цуцкиридзе отметил, что в странах региона инфляция выше, чем в Грузии. По его словам, на Украине и в России этот рост естественен в связи с последними событиями. Побила свой рекорд и соседняя Турция - 61% в марте, а в апреле почти 70%.Эксперт отмечает, что в США и Европе такой высокой инфляции не было последние 40 лет - 8,5% и 7,8% соответственно.Большую роль в росте инфляции в Грузии, по словам Цуцкиридзе, играет "импортируемая инфляция". То есть рост инфляции в странах, которые являются основными торговыми партнерами Грузии, негативно отражается на стоимости ввозимых товаров и, как правило, на ценах на продукты местного производства.Снизить импортируемую инфляцию, по его словам, можно лишь импортозамещением, он отметил, что правительство должно продолжить работу в этом направлении.Сдерживающим фактором инфляции, напомнил Цуцкиридзе, является ставка рефинансирования.Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 11 мая принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 11%, заявив, что денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой до тех пор, пока риски роста инфляционных ожиданий не будут в достаточной степени смягчены.Ставка рефинансирования в августе 2020 года составила 8%, однако с марта 2021 года начала расти.Ужесточение монетарной политики, считает Цуцкиридзе, один из рычагов воздействия на инфляцию. Кроме того, важным шагом правительства эксперт считает исследование рынка топлива в целях его доступности по более низким ценам.Цуцкиридзе подчеркнул, что ждать сокращения инфляции в последующие годы не стоит, поэтому крайне важно увеличение местного производства для самообеспечения.

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инфляция, грузия, экономика, национальный банк, украина, экономика грузии