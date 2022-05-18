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Протесты в Ереване: задержаны несколько сотен человек
Протесты в Ереване: задержаны несколько сотен человек
Митингующие намерены парализовать транспортное движение и блокировать госучреждения 18.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-18T14:22+0400
2022-05-18T14:22+0400
2022-05-18T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Около 300 человек задержали в среду на акциях протеста в армянской столице, передает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.С утра армянская оппозиция проводит очередные массовые акции протеста. Митингующие намерены парализовать транспортное движение, а в случае необходимости – блокировать госучреждения.Ранее сообщалось о 73 задержанных.Митинги c требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна проходят по всей Армении с 25 апреля. Поводом для недовольства стали его недавние высказывания по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении "сдать Карабах", заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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новости, в мире, никол пашинян, армения
Протесты в Ереване: задержаны несколько сотен человек
14:22 18.05.2022 (обновлено: 14:34 18.05.2022)
Митингующие намерены парализовать транспортное движение и блокировать госучреждения
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik.
Около 300 человек задержали в среду на акциях протеста в армянской столице, передает РИА Новости
со ссылкой на местную полицию.
С утра армянская оппозиция проводит очередные массовые акции протеста. Митингующие намерены парализовать транспортное движение, а в случае необходимости – блокировать госучреждения.
"По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 277 человек", – сказал представитель правоохранительных органов.
Ранее сообщалось о 73 задержанных.
Митинги c требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна проходят по всей Армении с 25 апреля. Поводом для недовольства стали его недавние высказывания по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.
Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении "сдать Карабах", заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.