https://sputnik-georgia.ru/20220518/protesty-v-erevane-zaderzhany-neskolko-soten-chelovek-266725692.html

Протесты в Ереване: задержаны несколько сотен человек

Протесты в Ереване: задержаны несколько сотен человек

Митингующие намерены парализовать транспортное движение и блокировать госучреждения 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T14:22+0400

2022-05-18T14:22+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Около 300 человек задержали в среду на акциях протеста в армянской столице, передает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.С утра армянская оппозиция проводит очередные массовые акции протеста. Митингующие намерены парализовать транспортное движение, а в случае необходимости – блокировать госучреждения.Ранее сообщалось о 73 задержанных.Митинги c требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна проходят по всей Армении с 25 апреля. Поводом для недовольства стали его недавние высказывания по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении "сдать Карабах", заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.

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