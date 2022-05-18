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"Русскую культуру можно запретить, но отменить нельзя" - Хабенский
"Русскую культуру можно запретить, но отменить нельзя" - Хабенский
На эту тему знаменитый артист поговорил в ходе марафона "Новые горизонты. Роль России в мире" 18.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-18T22:23+0400
2022-05-18T22:23+0400
2022-05-18T22:23+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Русскую культуру можно запретить на официальном уровне, но отменить ее практически невозможно, заявил народный артист РФ, худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский.На эту тему знаменитый артист поговорил в ходе марафона "Новые горизонты. Роль России в мире".Ранее этой темы коснулась министр культуры РФ Ольга Любимова. Она заявила, что санкции, вызванные текущими событиями на Украине, ударят по международному культурному сотрудничеству РФ и других стран и ответственность за это лежит на зарубежных политиках. Любимова подчеркнула, что "никакой отмены культуры быть не может".
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, константин хабенский , новости, в мире, украина
"Русскую культуру можно запретить, но отменить нельзя" - Хабенский
На эту тему знаменитый артист поговорил в ходе марафона "Новые горизонты. Роль России в мире"
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Русскую культуру можно запретить на официальном уровне, но отменить ее практически невозможно, заявил народный артист РФ, худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский.
На эту тему знаменитый артист поговорил в ходе марафона "Новые горизонты. Роль России в мире".
"Чехов, Достоевский, Чайковский – кого еще хотят отменить? Ведь, например, без Чайковского не было бы других великих композиторов, потому что они слушали и впитывали, учились на этом. Это все моменты взаимного обогащения. Искусство всегда требует диалога. На мой взгляд, русскую культуру можно запретить лишь официально... но отменить практически невозможно", - цитирует Хабенского РИА Новости.
Ранее этой темы коснулась министр культуры РФ Ольга Любимова. Она заявила, что санкции, вызванные текущими событиями на Украине, ударят по международному культурному сотрудничеству РФ и других стран и ответственность за это лежит на зарубежных политиках. Любимова подчеркнула, что "никакой отмены культуры быть не может".