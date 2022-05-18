https://sputnik-georgia.ru/20220518/russkuyu-kulturu-mozhno-zapretit-no-otmenit-nelzya---khabenskiy-266732621.html

"Русскую культуру можно запретить, но отменить нельзя" - Хабенский

"Русскую культуру можно запретить, но отменить нельзя" - Хабенский

На эту тему знаменитый артист поговорил в ходе марафона "Новые горизонты. Роль России в мире" 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T22:23+0400

2022-05-18T22:23+0400

2022-05-18T22:23+0400

россия

константин хабенский

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Русскую культуру можно запретить на официальном уровне, но отменить ее практически невозможно, заявил народный артист РФ, худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский.На эту тему знаменитый артист поговорил в ходе марафона "Новые горизонты. Роль России в мире".Ранее этой темы коснулась министр культуры РФ Ольга Любимова. Она заявила, что санкции, вызванные текущими событиями на Украине, ударят по международному культурному сотрудничеству РФ и других стран и ответственность за это лежит на зарубежных политиках. Любимова подчеркнула, что "никакой отмены культуры быть не может".

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россия, константин хабенский , новости, в мире, украина