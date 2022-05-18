https://sputnik-georgia.ru/20220518/saakashvili-nakhoditsya-pod-nablyudeniem-vrachey---direktor-vivamedi-266732906.html

Саакашвили находится под наблюдением врачей - директор "Вивамеди"

Саакашвили находится под наблюдением врачей - директор "Вивамеди"

Ни одно обследование не происходит без разрешения самого Саакашвили, отметили в клинике 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T18:40+0400

2022-05-18T18:40+0400

2022-05-18T19:25+0400

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили все еще находится под наблюдением врачей в терапевтическом отделении многопрофильного медицинского центра "Вивамеди", заявила директор центра Нино Надирадзе.Утром 12 мая осужденного экс-президента Грузии этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тбилисский медицинский центр "Вивамеди", который обслуживает пенитенциарную систему, для проведения обследования и, в случае необходимости, лечения.По ее словам, руководство клиники и личный врач всегда заранее договариваются с пациентом о проведении любых обследований."Он дает нам свое разрешение, и только после этого делается то или иное исследование. Ничего не происходит без его разрешения", - подчеркнула Надирадзе.По ее словам, даже в приватных беседах Саакашвили выражает свое полное доверие клинике.На вопрос журналистов - отправят ли Михаила Саакашвили назад в тюрьму в эту пятницу, Надирадзе сказала, что ничего об этом не знает."Я хочу, чтобы господин Михаил был здоров. Я хочу, чтобы пациент был здоров. И мы делаем все для этого, а кто и что планирует, не знаем", - сказала директор центра.Ранее адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили в один голос заявляли, что его не лечат должным образом в пенитенциарном учреждении и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за границей.В свою очередь, министерство юстиции не раз отмечало, что Саакашвили сам вредит себе, так как отказывается от части назначенных ему лекарств.По словам врачей группы экспертов при Народном защитнике, в настоящее время у Саакашвили катаболическое состояние. На фоне белкового голодания у экс-президента сокращена мышечная масса, появилась слабость. Причиной, по словам врачей, может быть резистентное посттравматическое расстройство – депрессия и анорексия.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал любые разговоры о переводе Саакашвили в клинику за границу "полной спекуляцией", а также "неадекватными и безосновательными".

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михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, грузия, новости, политика