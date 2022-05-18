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Сакстат: каждый пятый житель Грузии - безработный
Сакстат: каждый пятый житель Грузии - безработный
Уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения 18.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-18T21:57+0400
2022-05-18T21:57+0400
2022-05-18T21:57+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в 2021 году года составил 20,6%, что на 2,1 процентного пункта выше показателя за 2020 год, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".В 2020 году уровень безработицы в Грузии составлял 18,5%, а 2019 – 17,6%.Безработица в цифрахВ Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.По данным Сакстата, уровень безработицы в сельских поселениях намного ниже по сравнению с городским. В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, безработица в городских поселениях увеличилась на 1,9 процентного пункта, а в сельских – на 2,3 процентного пункта и составила 22,2% и 18,2% соответственно.Самым высоким рост безработицы оказался в Тбилиси и регионах Самцхе-Джавахети и Имерети, а вот в регионах Кахети и Самегрело – Земо Сванети уровень безработицы наоборот снизился.Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, этот показатель среди мужчин увеличился на 2,5 процентного пункта до 22,7%, а среди женщин – на 1,6 процентного пункта до 16,8%.Активность населенияПо данным Сакстата, показатель трудоспособного экономически активного населения (15 лет и старше) в Грузии 2021 году составил 50,9% – на 0,5 процентного пункта выше по сравнению с 2020 годом.Экономически активным является человек 15 лет и старше, который работает или предлагает свой труд. При этом безработным он будет считаться, если в течение семи дней до опроса не выполнял работу с целью заработка, искал работу последние четыре недели и готов начать работу в ближайшие две недели.Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных в 2021 году составила 68,2%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем за 2020 год.Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В 2021 году этот показатель у женщин составил 40,5%, а у мужчин – 62,9%. При этом уровень активности женщин вырос на 0,1 процентного пункта, а мужчин – на 0,9 процентного пункта.
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грузия, новости, экономика, тбилиси, самцхе-джавахети, имерети, безработица, сакстат, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика грузии
Сакстат: каждый пятый житель Грузии - безработный
Уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik.
Уровень безработицы в Грузии в 2021 году года составил
20,6%, что на 2,1 процентного пункта выше показателя за 2020 год, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
В 2020 году уровень безработицы в Грузии составлял 18,5%, а 2019 – 17,6%.
Безработица в цифрах
В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.
По данным Сакстата, уровень безработицы в сельских поселениях намного ниже по сравнению с городским. В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, безработица в городских поселениях увеличилась на 1,9 процентного пункта, а в сельских – на 2,3 процентного пункта и составила 22,2% и 18,2% соответственно.
Самым высоким рост безработицы оказался в Тбилиси и регионах Самцхе-Джавахети и Имерети, а вот в регионах Кахети и Самегрело – Земо Сванети уровень безработицы наоборот снизился.
Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, этот показатель среди мужчин увеличился на 2,5 процентного пункта до 22,7%, а среди женщин – на 1,6 процентного пункта до 16,8%.
Активность населения
По данным Сакстата, показатель трудоспособного экономически активного населения (15 лет и старше) в Грузии 2021 году составил 50,9% – на 0,5 процентного пункта выше по сравнению с 2020 годом.
Экономически активным является человек 15 лет и старше, который работает или предлагает свой труд. При этом безработным он будет считаться, если в течение семи дней до опроса не выполнял работу с целью заработка, искал работу последние четыре недели и готов начать работу в ближайшие две недели.
"Уровень активности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года понизился в городских поселениях на 0,7 процентного пункта, а в сельских поселениях вырос на 0,8 процентного пункта. Уровень занятости по всей стране снизился на 0,7 процентного пункта и составил 40,4%", – говорится в материалах Сакстата.
Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных в 2021 году составила 68,2%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем за 2020 год.
Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В 2021 году этот показатель у женщин составил 40,5%, а у мужчин – 62,9%. При этом уровень активности женщин вырос на 0,1 процентного пункта, а мужчин – на 0,9 процентного пункта.