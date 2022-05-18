https://sputnik-georgia.ru/20220518/sistema-zonalno-pochasovoy-parkovki-zarabotaet-esche-na-neskolkikh-ulitsakh-tbilisi-266724239.html
Система зонально-почасовой парковки заработает еще на нескольких улицах Тбилиси
Система зонально-почасовой парковки заработает еще на нескольких улицах Тбилиси
Новая система будет действовать на части улицы Костава, Жиули Шартава, спуске Георгия Саакадзе 18.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-18T14:02+0400
2022-05-18T14:02+0400
2022-05-18T14:17+0400
грузия
новости
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парковка
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Система зонально-почасовой парковки с 1 июля заработает на новых улицах тбилисских районов Сабуртало и Исани, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.Проект зонально-почасовой парковки запустили в Тбилиси в 2019 году. Час стоянки стоит 1 лари (около 0,3 доллара). Первые 15 минут парковка бесплатная.В районе Исани зонально-почасовая парковка заработает рядом со станцией метро "Самгори", а также на улице Мевеле."Очень важно реализовать эту программу. Вы знаете, что для местных жителей, которые регистрируют свои автомобили в рамках программы, парковка бесплатная", – напомнил мэр.По словам Каладзе, "во избежание недоразумений" с 1 июня в местах, выделенных для парковки, будут размещены информационные киоски, где можно будет получить необходимую информацию и пройти регистрацию.Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.
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грузия, новости, общество, тбилиси, парковка, каха каладзе
Система зонально-почасовой парковки заработает еще на нескольких улицах Тбилиси
14:02 18.05.2022 (обновлено: 14:17 18.05.2022)
Новая система будет действовать на части улицы Костава, Жиули Шартава, спуске Георгия Саакадзе
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Система зонально-почасовой парковки с 1 июля заработает на новых улицах тбилисских районов Сабуртало и Исани, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Проект зонально-почасовой парковки запустили в Тбилиси в 2019 году. Час стоянки стоит 1 лари (около 0,3 доллара). Первые 15 минут парковка бесплатная.
"Зонально-почасовая парковка будет действовать в районе Сабуртало, на части улицы Костава, Жиули Шартава, спуске Георгия Саакадзе и многих других близлежащих улицах. Будут выделены специальные места для лиц с ОВЗ и места для зарядки электромобилей", – сказал Каладзе.
В районе Исани зонально-почасовая парковка заработает рядом со станцией метро "Самгори", а также на улице Мевеле.
"Очень важно реализовать эту программу. Вы знаете, что для местных жителей, которые регистрируют свои автомобили в рамках программы, парковка бесплатная", – напомнил мэр.
По словам Каладзе, "во избежание недоразумений" с 1 июня в местах, выделенных для парковки, будут размещены информационные киоски, где можно будет получить необходимую информацию и пройти регистрацию.
Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.
Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.