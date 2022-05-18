https://sputnik-georgia.ru/20220518/test-naskolko-khorosho-vy-znakomy-s-mirovymi-muzeyami-266741594.html
Тест: насколько хорошо вы знакомы с мировыми музеями
Тест: насколько хорошо вы знакомы с мировыми музеями
Ежегодно 18 мая в мире отмечается Международный день музеев, который появился в календаре в 1977 году 18.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-18T22:35+0400
2022-05-18T22:35+0400
2022-05-18T22:50+0400
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил для вас небольшой тест на знание интересных фактов о музеях мира.
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тесты, интерактив, тесты
Тест: насколько хорошо вы знакомы с мировыми музеями
22:35 18.05.2022 (обновлено: 22:50 18.05.2022)
Ежегодно 18 мая в мире отмечается Международный день музеев, который появился в календаре в 1977 году
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил для вас небольшой тест на знание интересных фактов о музеях мира.