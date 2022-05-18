https://sputnik-georgia.ru/20220518/test-naskolko-khorosho-vy-znakomy-s-mirovymi-muzeyami-266741594.html

Тест: насколько хорошо вы знакомы с мировыми музеями

Тест: насколько хорошо вы знакомы с мировыми музеями

Ежегодно 18 мая в мире отмечается Международный день музеев, который появился в календаре в 1977 году 18.05.2022, Sputnik Грузия

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тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил для вас небольшой тест на знание интересных фактов о музеях мира.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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тесты, интерактив, тесты