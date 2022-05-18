https://sputnik-georgia.ru/20220518/traditsiya-vs-sovremennost-interesnye-fakty-ko-dnyu-natsionalnoy-odezhdy-gruzii-266704148.html

Традиция vs. современность: интересные факты ко Дню национальной одежды Грузии

Традиция vs. современность: интересные факты ко Дню национальной одежды Грузии

Сегодня, 18 мая, в Грузии отмечают из самых юных и красивых праздников – День национальной грузинской одежды 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T16:16+0400

2022-05-18T16:16+0400

2022-05-18T16:16+0400

чоха

обзоры

грузия

культура

общество

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День национальной грузинской одежды, инициатором проведения которого стал рядовой житель Грузии Давид Гогличидзе, отмечается в шестой раз. Впервые этот праздник отметили в 2016 году – тогда праздничные мероприятия охватили 14 городов Грузии.Грузинский национальный наряд – это не просто предмет одежды. Это гордость, национальная идентичность и не только. По нему можно узнать о статусе и происхождении его хозяина. Многое рассказывают и множество деталей и вышивок на нарядах. Но обо всем по порядку.Исторические факты или "на вкус и цвет"В Грузии национальные костюмы в повседневной жизни носили вплоть до начала XX века. Потом на смену пришла европейская одежда.Костюмы, конечно, отличались в зависимости от того, представитель какого слоя общества его носил. Если у представителя высших сословий для костюмов использовались дорогие ткани, такие как шелк, атлас, бархат, а отделкой служили золотая или серебряная нить, то более скромная одежда изготавливалась из сукна, льна и холста.Разумеется, предела совершенству не было: также костюм можно было украсить различной вышивкой, нашивкой, шелковыми шнурками и даже мехом.Цветовая гамма была не такой многообразной: как правило, белый и черный цвета для мужских и женских костюмов повседневного или праздничного назначения. Зажиточные грузины шили одежду синего или красного цветов. Голубой и серый цвет использовали при отделке.Интересно и то, что традиционные костюмы в Грузии были сформированы под влиянием природы и образа жизни страны. Что касается женщин, то их основная работа заключалась в том, чтобы оставаться дома и заботиться о своих детях и домашнем хозяйстве. Традиционно женщины не могли показывать свое тело незнакомцам, поэтому женские костюмы отличаются не только красотой, но и скромностью.Чоха – такая разная и многограннаяИзвестно, что мужчины раньше носили чоху – грузинскую традиционную мужскую верхнюю одежду. Так вот, оказывается, что чоха – это один из сложнейших костюмов.Он отличается от других нарядов тем, что состоит из множества деталей, точнее, из 13. Ни у одного другого повседневного костюма в мире нет стольких элементов. А ведь чоху раньше в Грузии носили каждый день.Именно эта "многогранность" и придает чохе изюминку. Однако, если раньше думали, что добавить уже нечего (мол, куда еще?), то позже это суждение рассеялось, так как появилась такая деталь, как газыри.Они появились позже, когда появилось ружье. Возникла необходимость пришить к костюму такую деталь, которая помогла бы воинам легко хранить патроны. Чтобы воины могли доставать быстро и молниеносно, место было выбрано на груди, рядом с сердцем.Мужчинам было комфортно, во время боя им не приходилось их искать и долго возиться. Газыри — очень важная деталь, которая сделала чоху еще более красивым и неповторимым костюмом.Чоха всегда была символом мужества, отваги. Каждый настоящий мужчина должен был носить чоху, однако в прошлом и по сей день чоха остается довольно дорогим удовольствием.Не все могли позволить себе надеть чоху, особенно крестьяне, они надевали только архалуки. Однако все мужчины старались иметь свою чоху. Далее так и случилось: практически в каждой семье, каждый мужчина имел чоху, а для нуждающихся это было лишь выходным нарядом.Ремни – практичность и красотаПояса, естественно, выполнялись из кожи и крепились на талии. Такие же детали можно увидеть на сапогах, которые носили раньше грузинские мужчины. У них было два значения. Первое – это красота, а второе – практичность, чтобы сапоги не спадали вниз, так они держали сапоги.Любопытно, что есть такая версия - якобы во время охоты грузины вешали дичь прямо на поясе, который был оформлен специальными креплениями.Женский гардеробЖенственная, гордая и скромная – такими словами можно описать грузинские женские традиционные одеяния.Как мы уже отмечали, женщины не оголяли себя, поэтому длина юбки достигала пола. Однако акцент делался все же на фигуре девушки – платье плотно облегало грудь и талию.Наиболее распространенное женское платье называлось картули-каба (буквально "грузинское платье"). Оно шилось из гладких тканей светлых тонов с бархатными вставками на рукавах и груди, обязательно туго стянутое по талии лентой или длинным, почти в пол, бархатным поясом. Пояс – особый элемент костюма, он расшивался золотыми или серебряными нитями.Женские платья были намного разнообразнее мужских костюмов. В каждом регионе у представительниц прекрасного пола были самые разные элементы на платьях, по которым можно было догадаться – откуда особа.К примеру, в Аджарии традиционные вещи декорировали ручной вышивкой на нагрудной вставке и широким длинным поясом с узорами и кисточками. Для мегрельского наряда характерны рукава из бархата с разрезами и серебряные застежки, а красавицы из Сванети носили платье из атласа с высоким воротом.Чоха в XXI векеЧоха и традиционные женские платья популярны и сегодня. Сейчас вы можете увидеть традиционные грузинские одеяния если не каждый день, то на свадьбах точно. Именно в тот период всемирно известная модель Белла Хадид вышла в свет перед публикой на презентации нового аромата Bulgari, который проходил в Риме в костюме из этой коллекции. После этого костюмы с газырями можно было увидеть и на множестве других красавиц.

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чоха, обзоры, грузия, культура, общество