https://sputnik-georgia.ru/20220518/tysyachi-chelovek-proveli-krupnuyu-aktsiyu-protesta-v-tsentre-tbilisi---video-266743302.html

Тысячи человек провели крупную акцию протеста в центре Тбилиси - видео

Тысячи человек провели крупную акцию протеста в центре Тбилиси - видео

Представители оппозиционных СМИ, общественности, а также политики устроили шествие в центре Тбилиси и Батуми в знак солидарности с основателем самого крупного... 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T23:25+0400

2022-05-18T23:25+0400

2022-05-18T23:25+0400

видео

мультимедиа

акции протеста

единое нацдвижение

видео-новости из грузии

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Участники шествий перекрыли центральные улицы городов. В Тбилиси протестующие от площади Первой Республики прошли по проспекту Руставели до здания парламента Грузии. Участники акции держали в руках плакаты с надписями "Солидарность "Мтавари архи", "Власть проигрывает борьбу со СМИ" и "Свободу Нике!".На днях тбилисским судом Ника Гварамия был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Адвокаты намерены обжаловать решение в апелляционном суде.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, акции протеста, единое нацдвижение, видео-новости из грузии, видео