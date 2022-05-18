https://sputnik-georgia.ru/20220518/tysyachi-chelovek-proveli-krupnuyu-aktsiyu-protesta-v-tsentre-tbilisi---video-266743302.html
Тысячи человек провели крупную акцию протеста в центре Тбилиси - видео
Тысячи человек провели крупную акцию протеста в центре Тбилиси - видео
Представители оппозиционных СМИ, общественности, а также политики устроили шествие в центре Тбилиси и Батуми в знак солидарности с основателем самого крупного... 18.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-18T23:25+0400
2022-05-18T23:25+0400
2022-05-18T23:25+0400
видео
мультимедиа
акции протеста
единое нацдвижение
видео-новости из грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/12/266743237_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c6740b8bdf15b3029194f360bb11c86e.jpg
Участники шествий перекрыли центральные улицы городов. В Тбилиси протестующие от площади Первой Республики прошли по проспекту Руставели до здания парламента Грузии. Участники акции держали в руках плакаты с надписями "Солидарность "Мтавари архи", "Власть проигрывает борьбу со СМИ" и "Свободу Нике!".На днях тбилисским судом Ника Гварамия был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Адвокаты намерены обжаловать решение в апелляционном суде.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/12/266743237_94:0:1054:720_1920x0_80_0_0_00aa247d3394c0b192ae0fad07443458.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, акции протеста, единое нацдвижение, видео-новости из грузии, видео
Тысячи человек провели крупную акцию протеста в центре Тбилиси - видео
Представители оппозиционных СМИ, общественности, а также политики устроили шествие в центре Тбилиси и Батуми в знак солидарности с основателем самого крупного оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Никой Гварамия. Смотрите в видео, как прошла акция в Тбилиси.
Участники шествий перекрыли центральные улицы городов. В Тбилиси протестующие от площади Первой Республики прошли по проспекту Руставели до здания парламента Грузии. Участники акции держали в руках плакаты с надписями "Солидарность "Мтавари архи", "Власть проигрывает борьбу со СМИ" и "Свободу Нике!".
На днях тбилисским судом Ника Гварамия был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Адвокаты намерены обжаловать решение в апелляционном суде.