https://sputnik-georgia.ru/20220518/v-stolitse-rf-ploschad-u-posolstva-ssha-mozhet-poluchit-nazvanie-zaschitnikov-donbassa-266734826.html

В столице РФ площадь у посольства США может получить название защитников Донбасса

В столице РФ площадь у посольства США может получить название защитников Донбасса

На предложение уже отреагировали и в Мосгорнаследии 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T20:20+0400

2022-05-18T20:20+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. В российской столице площадь у посольства Соединенных Штатов Америки может получить название в честь защитников Донбасса, пишет РИА Новости.Отмечается, что депутаты Государственной думы от одномандатных округов Москвы поддержали соответствующее предложение коллег из МГД. В частности, эту идею одобрил депутат Евгений Попов.Между тем, по словам парламентария Галины Хованской, подобное решение стоит принять, но позже.На предложение уже отреагировали и в Мосгорнаследии. В ведомстве пообещали оперативно рассмотреть запрос депутатов.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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