https://sputnik-georgia.ru/20220518/vertolety-okazalis-gruzinskimi-minoborony-preseklo-paniku-v-smi-266742393.html

Вертолеты оказались грузинскими: Минобороны пресекло панику в СМИ

Вертолеты оказались грузинскими: Минобороны пресекло панику в СМИ

Оппозиционные телеканалы обнародовали видео вертолетов близ района Гори, выразив опасения, что воздушное пространство Грузии было нарушено 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T22:52+0400

2022-05-18T22:52+0400

2022-05-18T22:52+0400

министерство обороны грузии

грузия

новости

тбилиси

горийский район

ахалцихе

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Министерство обороны Грузии опровергло информацию ряда грузинских телеканалов о нарушении воздушного пространства Грузии.Оппозиционные телеканалы в среду обнародовали видео вертолетов вблизи Горийского района, выразив опасения, что воздушное пространство Грузии было нарушено.По данным Минобороны, вертолеты летели из Тбилиси в сторону Ахалцихе и после завершения учений вернулись обратно.Минобороны призвало СМИ распространять только проверенную информацию и не сеять панику и напряженность среди населения.

тбилиси

горийский район

ахалцихе

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министерство обороны грузии, грузия, новости, тбилиси, горийский район, ахалцихе