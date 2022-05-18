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Вертолеты оказались грузинскими: Минобороны пресекло панику в СМИ
Вертолеты оказались грузинскими: Минобороны пресекло панику в СМИ
Оппозиционные телеканалы обнародовали видео вертолетов близ района Гори, выразив опасения, что воздушное пространство Грузии было нарушено 18.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-18T22:52+0400
2022-05-18T22:52+0400
2022-05-18T22:52+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Министерство обороны Грузии опровергло информацию ряда грузинских телеканалов о нарушении воздушного пространства Грузии.Оппозиционные телеканалы в среду обнародовали видео вертолетов вблизи Горийского района, выразив опасения, что воздушное пространство Грузии было нарушено.По данным Минобороны, вертолеты летели из Тбилиси в сторону Ахалцихе и после завершения учений вернулись обратно.Минобороны призвало СМИ распространять только проверенную информацию и не сеять панику и напряженность среди населения.
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министерство обороны грузии, грузия, новости, тбилиси, горийский район, ахалцихе
Вертолеты оказались грузинскими: Минобороны пресекло панику в СМИ
Оппозиционные телеканалы обнародовали видео вертолетов близ района Гори, выразив опасения, что воздушное пространство Грузии было нарушено
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Министерство обороны Грузии опровергло информацию ряда грузинских телеканалов о нарушении воздушного пространства Грузии.
Оппозиционные телеканалы в среду обнародовали видео вертолетов вблизи Горийского района, выразив опасения, что воздушное пространство Грузии было нарушено.
"Вертолеты МИ – 24 "Ирокез" принадлежат авиации Сил обороны Грузии и командованию воздушной обороны, которые принимали участие в плановых командно-штабных учениях "Гелати 2022" на базе Орполо", - говорится в сообщении ведомства.
По данным Минобороны, вертолеты летели из Тбилиси в сторону Ахалцихе и после завершения учений вернулись обратно.
Минобороны призвало СМИ распространять только проверенную информацию и не сеять панику и напряженность среди населения.