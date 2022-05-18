https://sputnik-georgia.ru/20220518/vsled-za-tbilisi-ukrainoyazychnyy-sektor-otkrylsya-i-v-batumi-266721391.html
Вслед за Тбилиси украиноязычный сектор открылся и в Батуми
Вслед за Тбилиси украиноязычный сектор открылся и в Батуми
Украинские дети смогут получать образование на родном языке и в черноморском городе Батуми 18.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-18T12:41+0400
2022-05-18T12:41+0400
2022-05-18T12:41+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Школьники из Украины смогут учиться на родном языке и в Батуми (Аджария), где по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили открылся украиноязычный сектор, сообщает министерство образования и науки.После начала спецоперации на Украине многие семьи были вынуждены покинуть свои дома и уехать из страны в поисках безопасного места. Грузия не исключение, и в страну за последнее время приезжают беженцы из Украины.По последним данным, в Тбилиси и регионах уже зачислены более 800 учеников из Украины разных возрастов. В Тбилиси украинский сектор открылся 11 апреля этого года, там на данном этапе учатся более 300 детей. В Батуми украиноязычный сектор открыл министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.Желание учиться на украиноязычном секторе в Батуми выразили около ста учеников. По словам Чхенкели, Минобразования продолжает активную работу, чтобы дети, проживающие в Грузии, смогли получить качественное образование."Мы выбрали лучших педагогов, приехавших в Грузию, которые на украинском языке замечательно будут вести учебный процесс", – подчеркнул Чхенкели.Зарплату педагогам из Украины будет платить правительство Грузии по часовой нагрузке национального учебного плана страны. Психосоциальную поддержку детям из Украины оказывают психологи Службы приставов минобразования Грузии.Украиноязычные ученики будут учиться в Грузии по учебникам, которые они использовали на Украине. Дети уже обеспечены нужными книгами.Помимо предметов, которые дети из Украины учили на родине, они также изучат грузинский язык, литературу и "Нашу Грузию".
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грузия, новости, общество, михаил чхенкели, украина, батуми, тбилиси
Вслед за Тбилиси украиноязычный сектор открылся и в Батуми
Украинские дети смогут получать образование на родном языке и в черноморском городе Батуми
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Школьники из Украины смогут учиться на родном языке и в Батуми (Аджария), где по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили открылся украиноязычный сектор, сообщает министерство образования и науки.
После начала спецоперации на Украине многие семьи были вынуждены покинуть свои дома и уехать из страны в поисках безопасного места. Грузия не исключение, и в страну за последнее время приезжают беженцы из Украины.
По последним данным, в Тбилиси и регионах уже зачислены более 800 учеников из Украины разных возрастов. В Тбилиси украинский сектор открылся 11 апреля этого года, там на данном этапе учатся более 300 детей. В Батуми украиноязычный сектор открыл министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.
"Сегодня поистине исторический день – в нашем любимом городе Батуми, в госшколе №20 открылся украиноязычный сектор, где украинские ученики будут учиться на родном языке по украинской учебной программе", – заявил Чхенкели.
Желание учиться на украиноязычном секторе в Батуми выразили около ста учеников.
По словам Чхенкели, Минобразования продолжает активную работу, чтобы дети, проживающие в Грузии, смогли получить качественное образование.
"Мы выбрали лучших педагогов, приехавших в Грузию, которые на украинском языке замечательно будут вести учебный процесс", – подчеркнул Чхенкели.
Зарплату педагогам из Украины будет платить правительство Грузии по часовой нагрузке национального учебного плана страны. Психосоциальную поддержку детям из Украины оказывают психологи Службы приставов минобразования Грузии.
Украиноязычные ученики будут учиться в Грузии по учебникам, которые они использовали на Украине. Дети уже обеспечены нужными книгами.
Помимо предметов, которые дети из Украины учили на родине, они также изучат грузинский язык, литературу и "Нашу Грузию".