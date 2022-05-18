https://sputnik-georgia.ru/20220518/vsled-za-tbilisi-ukrainoyazychnyy-sektor-otkrylsya-i-v-batumi-266721391.html

Вслед за Тбилиси украиноязычный сектор открылся и в Батуми

Вслед за Тбилиси украиноязычный сектор открылся и в Батуми

Украинские дети смогут получать образование на родном языке и в черноморском городе Батуми 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T12:41+0400

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2022-05-18T12:41+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Школьники из Украины смогут учиться на родном языке и в Батуми (Аджария), где по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили открылся украиноязычный сектор, сообщает министерство образования и науки.После начала спецоперации на Украине многие семьи были вынуждены покинуть свои дома и уехать из страны в поисках безопасного места. Грузия не исключение, и в страну за последнее время приезжают беженцы из Украины.По последним данным, в Тбилиси и регионах уже зачислены более 800 учеников из Украины разных возрастов. В Тбилиси украинский сектор открылся 11 апреля этого года, там на данном этапе учатся более 300 детей. В Батуми украиноязычный сектор открыл министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.Желание учиться на украиноязычном секторе в Батуми выразили около ста учеников. По словам Чхенкели, Минобразования продолжает активную работу, чтобы дети, проживающие в Грузии, смогли получить качественное образование."Мы выбрали лучших педагогов, приехавших в Грузию, которые на украинском языке замечательно будут вести учебный процесс", – подчеркнул Чхенкели.Зарплату педагогам из Украины будет платить правительство Грузии по часовой нагрузке национального учебного плана страны. Психосоциальную поддержку детям из Украины оказывают психологи Службы приставов минобразования Грузии.Украиноязычные ученики будут учиться в Грузии по учебникам, которые они использовали на Украине. Дети уже обеспечены нужными книгами.Помимо предметов, которые дети из Украины учили на родине, они также изучат грузинский язык, литературу и "Нашу Грузию".

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