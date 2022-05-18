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Осторожно, фальшивомонетчик! В Тбилиси реализовали более 36 тысяч поддельных долларов
Осторожно, фальшивомонетчик! В Тбилиси реализовали более 36 тысяч поддельных долларов
В случае подтверждения вины задержанному грозит до 10 лет тюрьмы 18.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-18T11:44+0400
2022-05-18T11:44+0400
2022-05-18T11:52+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Грузинские полицейские задержали одного человека по факту сбыта поддельных денег в большом размере, говорится в сообщении на сайте Следственной службы минфина страны.По данным следствия, обвиняемый с целью получения материальной пользы продал в Тбилиси 50 и 100-долларовые купюры в размере 36 200 долларов.Следствие идет по статье "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Обвиняемому грозит от семи до десяти лет лишения свободы.Следственная служба продолжает мероприятия для выявления соучастников преступления.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, преступность в грузии, фальшивомонетчики
Осторожно, фальшивомонетчик! В Тбилиси реализовали более 36 тысяч поддельных долларов
11:44 18.05.2022 (обновлено: 11:52 18.05.2022)
В случае подтверждения вины задержанному грозит до 10 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Грузинские полицейские задержали одного человека по факту сбыта поддельных денег в большом размере, говорится в сообщении на сайте Следственной службы минфина страны.
По данным
следствия, обвиняемый с целью получения материальной пользы продал в Тбилиси 50 и 100-долларовые купюры в размере 36 200 долларов.
Следствие идет по статье "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Обвиняемому грозит от семи до десяти лет лишения свободы.
Следственная служба продолжает мероприятия для выявления соучастников преступления.