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Жители Грузии пострадали в ДТП в Турции: на место аварии едет глава Минздрава Аджарии
Жители Грузии пострадали в ДТП в Турции: на место аварии едет глава Минздрава Аджарии
Участником ДТП стал микроавтобус с находящимися в нем гражданами Грузии 18.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-18T20:59+0400
2022-05-18T20:59+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. В результате ДТП в городе Трабзон в Турции погиб один и пострадали пятеро человек, предположительно граждан Грузии, на место срочно выехала глава Минздрава Аджарии Нино Нижарадзе.По данным правительства Аджарии, участником ДТП стал микроавтобус с находящимися в нем гражданами Грузии.Все пострадавшие уже доставлены в клинику.Других подробностей произошедшего пока не сообщается.
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дтп, грузия, новости, общество, аджария, турция, происшествия
Жители Грузии пострадали в ДТП в Турции: на место аварии едет глава Минздрава Аджарии
20:59 18.05.2022 (обновлено: 21:04 18.05.2022)
Участником ДТП стал микроавтобус с находящимися в нем гражданами Грузии
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. В результате ДТП в городе Трабзон в Турции погиб один и пострадали пятеро человек, предположительно граждан Грузии, на место срочно выехала глава Минздрава Аджарии Нино Нижарадзе.
По данным правительства Аджарии, участником ДТП стал микроавтобус с находящимися в нем гражданами Грузии.
Все пострадавшие уже доставлены в клинику.
Других подробностей произошедшего пока не сообщается.