https://sputnik-georgia.ru/20220518/zhiteli-gruzii-postradali-v-dtp-v-turtsii-na-mesto-avarii-edet-glava-minzdrava-adzharii-266738322.html

Жители Грузии пострадали в ДТП в Турции: на место аварии едет глава Минздрава Аджарии

Жители Грузии пострадали в ДТП в Турции: на место аварии едет глава Минздрава Аджарии

Участником ДТП стал микроавтобус с находящимися в нем гражданами Грузии 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T20:59+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. В результате ДТП в городе Трабзон в Турции погиб один и пострадали пятеро человек, предположительно граждан Грузии, на место срочно выехала глава Минздрава Аджарии Нино Нижарадзе.По данным правительства Аджарии, участником ДТП стал микроавтобус с находящимися в нем гражданами Грузии.Все пострадавшие уже доставлены в клинику.Других подробностей произошедшего пока не сообщается.

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дтп, грузия, новости, общество, аджария, турция, происшествия