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Жители центральных районов Тбилиси останутся без воды почти на сутки
Жители центральных районов Тбилиси останутся без воды почти на сутки
Отключение коснется жителей десятков улиц в густонаселенных районах города 18.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-18T11:23+0400
2022-05-18T11:23+0400
2022-05-18T11:51+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
georgian water and power
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power отключит воду нескольким десяткам тысяч своих абонентов в Тбилиси как минимум на 18 часов – с 14:00 19 мая до 08:00 20 мая.Компания Georgian Water and Power заранее отправляет абонентам информацию об ограничении и восстановлении водоснабжения посредством SMS. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании 2 93 11 11, в социальной сети и на сайте http://www.gwp.ge.Как сообщают в компании, GWP проведет срочные работы по обеспечению стабильности водоснабжения на пересечении проспекта Парнаваз Мепе и улицы Деметре Тавдадебули в Сабурталинском районе Тбилиси.Отключение коснется жителей десятков улиц в густонаселенных районах города – Ваке-Сабуртало, Дидубе-Чугурети и Мтацминда-Крцаниси.Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. В ходе работ компания будет подавать воду населению цистернами до полного восстановления подачи воды.С полным перечнем улиц, жители которых останутся без воды, можно найти на сайте http://www.gwp.ge.
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грузия, новости, общество, тбилиси, georgian water and power
Жители центральных районов Тбилиси останутся без воды почти на сутки
11:23 18.05.2022 (обновлено: 11:51 18.05.2022)
Отключение коснется жителей десятков улиц в густонаселенных районах города
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power отключит воду нескольким десяткам тысяч своих абонентов в Тбилиси как минимум на 18 часов – с 14:00 19 мая до 08:00 20 мая.
Компания Georgian Water and Power заранее отправляет абонентам информацию об ограничении и восстановлении водоснабжения посредством SMS. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании 2 93 11 11, в социальной сети и на сайте http://www.gwp.ge.
Как сообщают
в компании, GWP проведет срочные работы по обеспечению стабильности водоснабжения на пересечении проспекта Парнаваз Мепе и улицы Деметре Тавдадебули в Сабурталинском районе Тбилиси.
Отключение коснется жителей десятков улиц в густонаселенных районах города – Ваке-Сабуртало, Дидубе-Чугурети и Мтацминда-Крцаниси.
Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. В ходе работ компания будет подавать воду населению цистернами до полного восстановления подачи воды.
С полным перечнем улиц, жители которых останутся без воды, можно найти на сайте http://www.gwp.ge.