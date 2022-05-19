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Берлину грозит катастрофа из-за отказа от российской нефти - Bloomberg
Берлину грозит катастрофа из-за отказа от российской нефти - Bloomberg
Нефтеперерабатывающий завод PCK, расположенный у польской границы, напрямую подключен к трубопроводу, по которому идет российская нефть 19.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-19T19:01+0400
2022-05-19T19:01+0400
2022-05-19T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Берлину в случае закрытия нефтеперерабатывающего предприятия в городе Шведт из-за эмбарго на российскую нефть грозит катастрофа, пишет Bloomberg.Дело в том, что нефтеперерабатывающий завод PCK, расположенный у польской границы, напрямую подключен к трубопроводу, по которому идет российская нефть, а так как объект находится далеко от крупного порта, простого альтернативного способа доставки энергоресурсов нет, говорится в статье. Тем временем план по полному отказу от российской нефти к концу 2022 года угрожает полной остановкой работы завода, утверждают авторы.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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в мире, экономика, новости, россия, германия
Берлину грозит катастрофа из-за отказа от российской нефти - Bloomberg
Нефтеперерабатывающий завод PCK, расположенный у польской границы, напрямую подключен к трубопроводу, по которому идет российская нефть
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik.
Берлину в случае закрытия нефтеперерабатывающего предприятия в городе Шведт из-за эмбарго на российскую нефть грозит катастрофа, пишет Bloomberg
.
"Закрытие завода угрожает столице Германии дефицитом авиационного и дизельного топлива", — отмечают журналисты, указывая, что именно этот завод поставляет большую часть бензина для АЗС региона.
Дело в том, что нефтеперерабатывающий завод PCK, расположенный у польской границы, напрямую подключен к трубопроводу, по которому идет российская нефть, а так как объект находится далеко от крупного порта, простого альтернативного способа доставки энергоресурсов нет, говорится в статье.
Тем временем план по полному отказу от российской нефти к концу 2022 года угрожает полной остановкой работы завода, утверждают авторы.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.