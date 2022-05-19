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Безработица в Грузии выросла - новая статистика
Безработица в Грузии выросла - новая статистика
Трудоспособное население в Грузии составляет 50,9% от количества всех жителей страны, этот показатель вырос за год на 0,5 процентного пункта 19.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-19T19:19+0400
2022-05-19T19:19+0400
2022-05-19T19:19+0400
грузия
экономика
статистика
безработица
национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в 2021 году составил 20,6%, что на три процентных пункта больше показателя за 2019 год, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Ранее сообщалось, что уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2021 года составил 19%, что на 0,5 процентного пункта меньше показателя за третий квартал.Безработица в цифрахУровень безработицы в Грузии в 2021 году вырос на 2,1 процентного пункта по сравнению с 2021 годом, когда он составлял 18,5%.По данным Сакстата, уровень безработицы в сельских поселениях намного ниже по сравнению с городским. В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, безработица в городских поселениях выросла на 1,9 процентного пункта, а в сельских – на 2,4 процентного пункта и составила 22,2% и 18,2% соответственно.Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. В 2021 году по сравнению с 2020 годом этот показатель среди мужчин вырос на 2,5 процентного пункта до 22,7%, а среди женщин – на 1,6 процентного пункта до 17,8%.Активность населенияПо данным Сакстата, показатель трудоспособного экономически активного населения в Грузии в 2021 году составил 50,9% – на 0,5 процентного пункта выше по сравнению с 2020 годом."Уровень активности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысился в городских поселениях на 0,2 процентного пункта, а в сельских поселениях вырос на 0,8 процентного пункта. Уровень занятости по всей стране снизился на 0,7 процентного пункта и составил 40,4%", – говорится в материалах Сакстата.Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных в прошлом году составила 68,2%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем за 2020 год.Уровень занятости у мужчин выше, чем у женщин. В 2021 году этот показатель у женщин составил 33,3%, а у мужчин – 48,6%. При этом уровень активности женщин снизился на 0,5 процентного пункта, а мужчин – на 0,9 процентного пункта.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, статистика, безработица, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Безработица в Грузии выросла - новая статистика
Трудоспособное население в Грузии составляет 50,9% от количества всех жителей страны, этот показатель вырос за год на 0,5 процентного пункта
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в 2021 году составил 20,6%, что на три процентных пункта больше показателя за 2019 год, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Ранее сообщалось, что уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2021 года составил 19%, что на 0,5 процентного пункта меньше показателя за третий квартал.
Безработица в цифрах
Уровень безработицы в Грузии в 2021 году вырос на 2,1 процентного пункта по сравнению с 2021 годом, когда он составлял 18,5%.
В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.
По данным Сакстата, уровень безработицы в сельских поселениях намного ниже по сравнению с городским. В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, безработица в городских поселениях выросла на 1,9 процентного пункта, а в сельских – на 2,4 процентного пункта и составила 22,2% и 18,2% соответственно.
Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. В 2021 году по сравнению с 2020 годом этот показатель среди мужчин вырос на 2,5 процентного пункта до 22,7%, а среди женщин – на 1,6 процентного пункта до 17,8%.
Активность населения
По данным Сакстата
, показатель трудоспособного экономически активного населения в Грузии в 2021 году составил 50,9% – на 0,5 процентного пункта выше по сравнению с 2020 годом.
Экономически активным является человек 15 лет и старше, который работает или предлагает свой труд. При этом безработным он будет считаться, если в течение семи дней до опроса не выполнял работу с целью заработка, искал работу последние четыре недели и готов начать работу в ближайшие две недели.
"Уровень активности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысился в городских поселениях на 0,2 процентного пункта, а в сельских поселениях вырос на 0,8 процентного пункта. Уровень занятости по всей стране снизился на 0,7 процентного пункта и составил 40,4%", – говорится в материалах Сакстата.
Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных в прошлом году составила 68,2%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем за 2020 год.
Уровень занятости у мужчин выше, чем у женщин. В 2021 году этот показатель у женщин составил 33,3%, а у мужчин – 48,6%. При этом уровень активности женщин снизился на 0,5 процентного пункта, а мужчин – на 0,9 процентного пункта.