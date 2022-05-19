https://sputnik-georgia.ru/20220519/chekhiya-podarila-gruzii-doma-semeynogo-tipa-dlya-lits-s-ovz-266756077.html

Чехия подарила Грузии дома семейного типа для лиц с ОВЗ

Чехия подарила Грузии дома семейного типа для лиц с ОВЗ

В домах семейного типа разместятся бенефициары больших пансионатов Душети и Марткопи 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T16:16+0400

2022-05-19T16:16+0400

2022-05-19T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Реформирование больших пансионатов продолжается в Грузии, с этой целью Каритас Чехии передал Агентству госопеки дома семейного типа для лиц с ограниченными возможностями, сообщает Минздрав страны.В домах семейного типа разместятся бенефициары больших пансионатов Душети (Мцхета-Мтианети) и Марткопи (Квемо Картли). На официальной церемонии передачи домов семейного типа присутствовал глава Минздрава Зураб Азарашвили, посол Чехии в Грузии Петр Микиска и другие приглашенные гости.По словам Азарашвили, в рамках данного проекта остается еще около десяти домов, которые поэтапно будут открыты, и скоро все эти люди будут жить в условиях, максимально приближенных к семейной среде и обстановке.В рамках мероприятия стороны осмотрели дома семейного типа, после чего оформили акт донации. Документ подписали директор Госопеки Грузии Мери Маглаперидзе и руководитель миссии Каритас Чехии Ян Блинка."Передачей этого дома мы содействуем процессу деинституционализации. Здесь они (лица с ОВЗ — ред.) смогут жить более независимо, у них будет возможность интеграции в общество. Я очень рад. Подобный подход является более гуманным и полезным для бенефициаров", - отметил посол Чехии в Грузии Петр Микиска.Чешское агентство развития профинансировало проект под названием "Дорога домой: развитие альтернативных социальных сервисов для взрослых в Грузии". Проект предусматривает содействие самостоятельной жизни бенефициаров больших пансионатов.Каритас архиепархии Праги является церковной организацией, основанной архиепархией Праги. Она является частью глобальной сети Каритас, работающей в большинстве стран мира. Сегодня Каритас является одной из крупнейших сетей, деятельность которой направлена на сокращение бедности и несправедливости во всем мире.Напомним, что Минздрав Грузии осуществляет реформу крупных детских домов и пансионатов. Известно, что до конца 2022 года закроется тбилисский дом малюток. Вместо него будут задействованы три специализированных домов семейного типа, в которых разместятся бенефициары тбилисского дома малюток.В 2021 году, при сотрудничестве Агентства госопеки и организаций-доноров, закрылся детский дом для детей с ОВЗ в Коджори. Вместо него созданы два небольших специализированных учреждения семейного типа, в которых переведены дети детского дома Коджори.В этих домах созданы условия, максимально приближенные к семейным.Раньше в Грузии было 47 больших детских домов, в которых жили 5,2 тысячи детей. Приблизительно с 2015 года большие детские дома почти полностью ликвидированы.Специалисты уверены, что это важно для психоэмоционального состояния детей, чтобы они росли в среде, максимально приближенной к семейной.

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, чехия, минздрав