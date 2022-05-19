Чехия подарила Грузии дома семейного типа для лиц с ОВЗ
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsЧехия подарила Грузии дома семейного типа для лиц с ОВЗ
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
В домах семейного типа разместятся бенефициары больших пансионатов Душети и Марткопи
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Реформирование больших пансионатов продолжается в Грузии, с этой целью Каритас Чехии передал Агентству госопеки дома семейного типа для лиц с ограниченными возможностями, сообщает Минздрав страны.
В домах семейного типа разместятся бенефициары больших пансионатов Душети (Мцхета-Мтианети) и Марткопи (Квемо Картли). На официальной церемонии передачи домов семейного типа присутствовал глава Минздрава Зураб Азарашвили, посол Чехии в Грузии Петр Микиска и другие приглашенные гости.
"В Душетском районе мы открыли небольшой дом семейного типа, в котором будут жить лица с ограниченными возможностями. Это часть проекта, который ставит целью распределить лиц с ОВЗ, находящихся в домах большого типа, по семейным домам малого типа", - заявил Азарашвили.
По словам Азарашвили, в рамках данного проекта остается еще около десяти домов, которые поэтапно будут открыты, и скоро все эти люди будут жить в условиях, максимально приближенных к семейной среде и обстановке.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsЧехия подарила Грузии дома семейного типа для лиц с ОВЗ
Чехия подарила Грузии дома семейного типа для лиц с ОВЗ
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
В рамках мероприятия стороны осмотрели дома семейного типа, после чего оформили акт донации. Документ подписали директор Госопеки Грузии Мери Маглаперидзе и руководитель миссии Каритас Чехии Ян Блинка.
"Передачей этого дома мы содействуем процессу деинституционализации. Здесь они (лица с ОВЗ — ред.) смогут жить более независимо, у них будет возможность интеграции в общество. Я очень рад. Подобный подход является более гуманным и полезным для бенефициаров", - отметил посол Чехии в Грузии Петр Микиска.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsЧехия подарила Грузии дома семейного типа для лиц с ОВЗ
Чехия подарила Грузии дома семейного типа для лиц с ОВЗ
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
Чешское агентство развития профинансировало проект под названием "Дорога домой: развитие альтернативных социальных сервисов для взрослых в Грузии". Проект предусматривает содействие самостоятельной жизни бенефициаров больших пансионатов.
Каритас архиепархии Праги является церковной организацией, основанной архиепархией Праги. Она является частью глобальной сети Каритас, работающей в большинстве стран мира. Сегодня Каритас является одной из крупнейших сетей, деятельность которой направлена на сокращение бедности и несправедливости во всем мире.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsЧехия подарила Грузии дома семейного типа для лиц с ОВЗ
Чехия подарила Грузии дома семейного типа для лиц с ОВЗ
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
Напомним, что Минздрав Грузии осуществляет реформу крупных детских домов и пансионатов. Известно, что до конца 2022 года закроется тбилисский дом малюток. Вместо него будут задействованы три специализированных домов семейного типа, в которых разместятся бенефициары тбилисского дома малюток.
В 2021 году, при сотрудничестве Агентства госопеки и организаций-доноров, закрылся детский дом для детей с ОВЗ в Коджори. Вместо него созданы два небольших специализированных учреждения семейного типа, в которых переведены дети детского дома Коджори.
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social AffairsЧехия подарила Грузии дома семейного типа для лиц с ОВЗ
Чехия подарила Грузии дома семейного типа для лиц с ОВЗ
© Courtesy of Georgian Ministry of Labour, Health and Social Affairs
В этих домах созданы условия, максимально приближенные к семейным.
Раньше в Грузии было 47 больших детских домов, в которых жили 5,2 тысячи детей. Приблизительно с 2015 года большие детские дома почти полностью ликвидированы.
Специалисты уверены, что это важно для психоэмоционального состояния детей, чтобы они росли в среде, максимально приближенной к семейной.