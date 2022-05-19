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Диалог Абашидзе и Карасина замораживается?

Диалог Абашидзе и Карасина замораживается?

Сейчас такое время, что не надо замораживать форматы, отметил Карасин 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T14:19+0400

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ТБИЛИСИ, 19 май – Sputnik. Контакты спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с главой комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным продолжаются по телефону и в режиме видео-конференц-связи, сообщил Карасин.Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.По словам Карасина, сроков очной встречи с грузинским коллегой пока нет, однако он рассчитывает, что она должна быть в ближайшие месяцы.

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россия, грузия, новости, григорий карасин, москва, абхазия, совет федерации рф, зураб абашидзе