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Диалог Абашидзе и Карасина замораживается?
Диалог Абашидзе и Карасина замораживается?
Сейчас такое время, что не надо замораживать форматы, отметил Карасин 19.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-19T14:19+0400
2022-05-19T14:19+0400
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ТБИЛИСИ, 19 май – Sputnik. Контакты спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с главой комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным продолжаются по телефону и в режиме видео-конференц-связи, сообщил Карасин.Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.По словам Карасина, сроков очной встречи с грузинским коллегой пока нет, однако он рассчитывает, что она должна быть в ближайшие месяцы.
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россия, грузия, новости, григорий карасин, москва, абхазия, совет федерации рф, зураб абашидзе
Диалог Абашидзе и Карасина замораживается?
14:19 19.05.2022 (обновлено: 14:27 19.05.2022)
Сейчас такое время, что не надо замораживать форматы, отметил Карасин
ТБИЛИСИ, 19 май – Sputnik. Контакты спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с главой комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным продолжаются по телефону и в режиме видео-конференц-связи, сообщил Карасин.
Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.
"Слухи о замораживании этого формата преждевременны, мы довольно часто общаемся по телефону, в режиме видео-конференц-связи... Сейчас такое время, что не надо замораживать форматы", – сказал он ТАСС в кулуарах XIII Международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022".
По словам Карасина, сроков очной встречи с грузинским коллегой пока нет, однако он рассчитывает, что она должна быть в ближайшие месяцы.