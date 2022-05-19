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Диалог Абашидзе и Карасина замораживается?
Диалог Абашидзе и Карасина замораживается?
Сейчас такое время, что не надо замораживать форматы, отметил Карасин 19.05.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 19 май – Sputnik. Контакты спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с главой комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным продолжаются по телефону и в режиме видео-конференц-связи, сообщил Карасин.Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.По словам Карасина, сроков очной встречи с грузинским коллегой пока нет, однако он рассчитывает, что она должна быть в ближайшие месяцы.
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россия, грузия, новости, григорий карасин, москва, абхазия, совет федерации рф, зураб абашидзе

Диалог Абашидзе и Карасина замораживается?

14:19 19.05.2022 (обновлено: 14:27 19.05.2022)
© photo: Sputnik / Denis AslanovСпецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе
Спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе - Sputnik Грузия, 1920, 19.05.2022
© photo: Sputnik / Denis Aslanov
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Сейчас такое время, что не надо замораживать форматы, отметил Карасин
ТБИЛИСИ, 19 май – Sputnik. Контакты спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с главой комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным продолжаются по телефону и в режиме видео-конференц-связи, сообщил Карасин.
Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.

"Слухи о замораживании этого формата преждевременны, мы довольно часто общаемся по телефону, в режиме видео-конференц-связи... Сейчас такое время, что не надо замораживать форматы", – сказал он ТАСС в кулуарах XIII Международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022".

По словам Карасина, сроков очной встречи с грузинским коллегой пока нет, однако он рассчитывает, что она должна быть в ближайшие месяцы.
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